Redovisningsassistent till Smile Tandvård - Colosseum Smile AB - Ekonomiassistentjobb i Stockholm

Colosseum Smile AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm2021-04-08Smile Tandvård är Sveriges största privata tandvårdskedja, med 45 kliniker från Kiruna i norr till Ystad i söder. Vi är ett snabbt växande företag med engagerade medarbetare och en positiv företagskultur. Vi söker nu en redovisningsassistent till vår ekonomiavdelning på huvudkontoret vid Alvik Strand i Bromma.2021-04-08Tjänsten är på heltid med sex månaders provanställning. Vi önskar någon på plats omgående, med hänsyn till eventuell uppsägningstid.Om rollenSmiles ekonomiavdelning stöttar dagligen våra kliniker över hela Sverige i ekonomifrågor. Vi behöver nu förstärkning i vårt redovisningsteam med en redovisningsassistent som kommer att arbeta med kundreskontra, leverantörsreskontra och annan löpande bokföring. Den person som innehar rollen idag kommer gå vidare internt i företaget till en roll som Junior Financial Controller.Vår ekonomiavdelning består av två redovisningsassistenter, en redovisningsekonom (tillika Team Leader för kund- och leverantörsreskontra), en redovisningschef, en Junior Financial Controller, två Business Controllers samt vår Ekonomichef. Du kommer att rapportera till Ekonomichef, men ha mycket av den dagliga kontakten med Team Leader.Vi tror att varierande arbetsuppgifter inom redovisning skapar en bättre förståelse för hur olika delar påverkar varandra. Därför arbetar du som redovisningsassistent med både kundreskontra, leverantörsreskontra och annan löpande bokföring. I boksluten deltar du i arbetet med att göra avstämningar. Mer i detalj kommer dina arbetsuppgifter att inkludera:KundreskontraHantera kundreskontran för alla Smiles klinikerRegistrera kundbetalningar i journalsystemetSvara på ekonomirelaterade frågor via mail och telefon från våra klinikerAnsvarig för kontakt med inkassobolag kring sena betalningar från patienterAssistera kollegor vid bokslut, kontoavstämningar etc.LeverantörsreskontraLöpande bokföringDistribution av fakturor i attestsystemetUtbetalningarKontakt med leverantörer avseende fakturafrågorBokslutsarbeteAvstämningarVem är du?Vi ser gärna att du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande. Du har ca 2-5 års erfarenhet av att arbeta som ekonomiassistent/redovisningsassistent. Det är meriterande om du har erfarenhet från att arbeta med kundreskontra inom B2C, samt om du har erfarenhet från något av ekonomisystemen Visma Business eller Microsoft Dynamics 365.Vi söker dig som är strukturerad, noggrann och som får saker att hända. Du tycker om att förenkla och automatisera processer och arbetsuppgifter. Du har en god kommunikativ förmåga och är både lösningsorienterad och serviceinriktad.Eftersom vi växer ser vi positivt på kandidater som vill utvecklas inom redovisning och på sikt ta mer utmanande roller och mer ansvar inom ekonomifunktionen.Är det dig vi söker?Skicka då in din ansökan via vår hemsida, http://karriar.smile.se. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag som är den 30 april. Vänta därför inte med din ansökan.Har du frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Team Leader Jenny Reinerdahl, jenny.reinerdahl@smile.se , eller HR Linnéa Bjäräng, linnea.bjarang@smile.se . För denna rekrytering tar vi ej emot ansökningar via mejl.Vilka är Smile och vad erbjuder vi?Som Sveriges största privata tandvårdskedja är det viktigt för oss att vi skapar delaktighet och gemenskap på våra kliniker. Tillsammans med våra över 800 medarbetare vill vi utmana och höja kvalitet och utvecklingstakten inom svensk tandvård. Hos oss blir du en del av ett stort nätverk och vår bredd ger stora möjligheter både för personlig utveckling och vidareutbildning. Vi strävar ständigt efter att arbeta i linje med våra värderingar: Collaboration, Care och Entrepreneurship. Läs mer om oss på vår karriärssida https://karriar.smile.se/. Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratFast lönSista dag att ansöka är 2021-04-30Colosseum Smile AB5680100