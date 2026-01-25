Redovisningsassistent till Ekonomipartner Umeå AB
2026-01-25
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Ekonomipartner Umeå AB är en lokal och växande redovisningsbyrå med stark förankring i Umeås näringsliv. Vi arbetar nära våra kunder och levererar tjänster med personlig service, hög kvalitet och ett affärsmässigt fokus. Våra uppdrag omfattar löpande bokföring, bokslut, deklarationer, skatterådgivning, löneadministration och affärsstöd.
Vi strävar efter att ligga i framkant tekniskt och ser digitalisering och automatisering som en självklar del av ett modernt redovisningsarbete.
Vår vision är att vara marknadsledande i Umeå när det gäller kvalitet inom bokföring, bokslut och löneadministration.
Om rollen
Som redovisningsassistent hos oss arbetar du självständigt med löpande bokföring för ett antal kunder, men med ett större stöd i vardagen än vad som krävs för en erfaren redovisningskonsult. Du ansvarar för att bokföra inkommande material, göra avstämningar och arbeta enligt våra rutiner och processer.
När du blir trygg i det löpande arbetet går du gradvis vidare till att arbeta med bokslutsmoment, deklarationer och kunddialog. Hur snabbt det sker varierar mellan olika personer - vi anpassar upplägget efter dina förutsättningar och hur du utvecklas i rollen. Du har alltid någon att bolla med och får kontinuerlig handledning längs vägen.
Om du har intresse för löneområdet finns även möjlighet att utforma tjänsten så att den på sikt omfattar viss del arbete som lönekonsult.
Vem söker vi?
Vi söker dig som nyligen tagit examen som civilekonom, eller som har avslutat en KY- eller YH-utbildning med inriktning mot redovisning. Du behöver inte ha arbetat med redovisning tidigare, men vi ser att du har en god teoretisk grund att bygga vidare på.
Du är noggrann, strukturerad och har lätt för att ta till dig nya arbetssätt. Du har god allmän IT-vana, trivs i digitala miljöer och är inte rädd för att lära dig nya system. Det viktigaste för oss är att du har ett intresse för ekonomi, en vilja att utvecklas och en positiv inställning till att arbeta både självständigt och tillsammans med andra.
Egenskaper vi värdesätter
Du är noggrann och vill förstå hur saker hänger ihop. Du är öppen för feedback, har en positiv inställning till lärande och bidrar till god stämning i teamet. Du tar ansvar för dina uppgifter och är inte rädd för att ställa frågor när något är oklart.
Vad erbjuder vi?
Hos Ekonomipartner får du en tydlig introduktion, kontinuerlig handledning och möjlighet att växa i din roll. Du får arbeta i en modern, digital arbetsmiljö tillsammans med ett kunnigt och engagerat team.
Vi är idag elva medarbetare, varav en auktoriserad redovisningskonsult och två auktoriserade lönekonsulter.
Praktisk information
Tillträde enligt överenskommelse. Tjänstgöringsgrad heltid. Vi tillämpar tester som en del av rekryteringsprocessen. Urval sker löpande, skicka gärna in din ansökan så snart du har möjlighet. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: info@ekonomipartnerumea.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekonomipartner Umeå AB
(org.nr 556806-4835)
Skolgatan 97 (visa karta
)
903 31 UMEÅ Kontakt
VD
Per Anders Nordin 090-125508 Jobbnummer
9703080