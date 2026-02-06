Redovisningsassistent sökes till Norrköping!
2026-02-06
Har du ett brinnande intresse för ekonomi och trivs av att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor för att skapa goda resultat? Vi söker dig som är redo att ta dig an en spännande och utmanande roll som redovisningsassistent.
OM TJÄNSTEN
I denna roll kommer du få vara en del av ett bolag som växer och anammar moderna arbetssätt och metoder. Du blir en viktig kugge i deras ekonomifunktion där du hanterar stora transaktionsflöden i en snabbrörlig miljö. Du arbetar brett med både kund- och leverantörsreskontra, vilket innebär att du har en central roll i att säkerställa hög datakvalitet och goda relationer med såväl externa partners som interna avdelningar. Avdelningen består av olika roller som tillsammans levererar enligt visionen att:
• Förenkla vardagen för bolagen - det ska vara lätt att göra rätt
• Ha hög servicenivå, kvalitet och effektivitet
• Vara professionella - vi ska ställa krav och ge råd utifrån vår expertis samt identifiera förbättringspotential
Du erbjuds
• En plats i ett familjärt och ledande bolag
• Möjlighet att skapa ett stort kontaktnät
Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2026-02-06Dina arbetsuppgifter
Dina primära ansvarsområden inkluderar:
Hantering av betalningsflöden: Du ansvarar för bearbetning och matchning av inkommande betalningar, vilket kräver god analytisk förmåga för att säkerställa att kundreskontran alltid är korrekt och uppdaterad.
Leverantörs- och utbetalningsprocessen: Du hanterar hela kedjan för leverantörsfakturor - från ankomst och kontering till slutlig utbetalning. Detta innefattar även avstämningar och kvalitetskontroll i våra affärssystem.
• Reglera betalningar i kundreskontra, påminnelsehantering och räntor
• Kontering av leverantörsfakturor, matchning av varufakturor
• Kontoavstämningar och utredningar
VI SÖKER DIG SOM
Har ett flexibelt arbetssätt och är positiv. Du trivs bra med att arbeta både självständigt och tillsammans med dina kollegor för att skapa goda resultat. Du är prestigelös och hjälpsam vilket skapar ett gott förtroende i organisationen och du tar dig an utmaningar och uppgifter på ett strukturerat och engagerat sätt. Att du dessutom är noggrann, kvalitetsmedveten, har ett sinne för siffror och gärna tar egna initiativ ser vi som en självklarhet.
För att lyckas i rollen tror vi att du har:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi om minst 2 år
• Ett brinnande intresse för att lära dig nya system och verktyg
• Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska då det krävs i daglig dialog med bland annat kunder och kollegor
• Det är meriterande om du har erfarenhet från kund- eller leverantörsreskontra
Vi söker dig som är
• Lösningsorienterad
• Kommunikativ
• Ansvarstagande
Övrig information
• Start: Omgående
• Omfattning: Heltid, 6 månaders konsultuppdrag med chans till förlängning
• Placering: Norrköping
