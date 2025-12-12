Redovisningsassistent sökes till Martin & Servera AB i Norrköping
Vi inom Martin & Servera-gruppen levererar mat och dryck till restauranger, kaféer och storkök över hela Sverige. Här är du med och driver utvecklingen i en tid då digitalisering och ny teknik öppnar upp nya dörrar för oss, våra kunder och hela restaurangbranschen. Vi måste möta våra kunder, interna som externa, med samma utvecklingstakt och med snabb och bra service. Genom teknik i framkant, nya arbetssätt och en hög förändringstakt är du med och gör varje dag lite godare. Du blir också en del av en varm och inkluderande kultur där vi jobbar tillsammans och har roligt ihop. Eftersom vi jobbar koncernövergripande är du med och hjälper och utvecklar många olika delar av vår verksamhet.
Spännande möjlighet.
Vill du arbeta på en etablerad ekonomiavdelning som med sin expertis har fått ansvaret att hantera redovisning, kundreskontra och leverantörsreskontra för 13 svenska bolag i Martin & Servera-gruppen? Då är det här jobbet något för dig!
Vad kommer du att göra?
Som redovisningsassistent blir du en del av vårt Ekonomicenter som stöttar hela Martin & Servera koncernen. Vi är drygt 30 medarbetare som jobbar med den löpande redovisningen och som en del i vårt team och genom tvärfunktionellt samarbete mellan teamen får du en god inblick i många olika processer.
Du kommer att ingå i ett team som arbetar med kundreskontra. Detta innebär behandling av inkommande betalningar i vårt affärssystem. Det omfattar även löpande utredningar, bokföring och kontakt med våra kunder via telefon samt ärendehanteringssystem.
I rollen som redovisningsassistent har du mycket kontakt med våra interna och externa kunder samt med kollegor i koncernen, vilket förutsätter att du redan är en bra kommunikatör och att du ständigt vill utvecklas och ge god service.
Viktigt för att jobbet ska passa dig.
För att jobbet ska passa dig har du:
• Eftergymnasial utbildning inom ekonomi.
• Några års erfarenhet av kundreskontrahantering.
• Goda kunskaper i Excel och intresse för att arbeta i olika system är en förutsättning.
• Vana av telefon/kundsamtal.
För att passa för tjänsten tror vi att du är:
• Serviceinriktad med förmåga att leverera enligt tidplan och med en positiv attityd.
• En lagspelare som värdesätter samarbete och drivs av att hitta effektiva lösningar.
Meriterande för tjänsten:
• Erfarenhet av SAP.
Din arbetsplats
Vi sitter i öppet kontorslandskap i anslutning till vårt lager vid Ingelsta i Norrköping, som är ett viktigt leveransnav i Martin & Serveras lagerstruktur. Tillsammans är vi 600 personer på lagret, säljavdelningen, varuförsörjningen och på angränsande avdelningar och arbetsorter. I huset finns även en väldigt uppskattad personalrestaurang som varje dag erbjuder frukost och lunch till förmånliga priser.
Hur går rekryteringen till?
Vi jobbar aktivt för mångfald och ser olikheter mellan människor som en styrka. Med målet att spegla alla våra kunder och samhället vi verkar i, söker vi människor i alla åldrar och med olika bakgrunder. I våra rekryteringar använder vi oss av personlighetstest, för att kunna jämföra kandidater på ett så rättvist sätt som möjligt. Vi gör också bakgrundskontroller. Läs mer om rekryteringen här.
För oss är det viktigt med en trygg och säker arbetsmiljö, därför utför vi slumpmässiga drog- och alkoholtester på våra arbetsplatser.
Varmt välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Anställningsform: Tillsvidareanställning, vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid, 100%
Arbetstider: 07.30-16.15, med möjlighet till flex
Bolag och adress: Martin & Servera AB, Ströbogatan 28, Norrköping
Kontakt: För frågor om tjänsten kontakta Eva Martinsson, Gruppchef Kundreskontra, på eva.martinsson@martinservera.se
Facklig företrädare: Anna-Lena Holsteryd, anna-lena.holsteryd@martinservera.se
Välkommen till Martin & Servera
Tillsammans gör vi på Martin & Servera-gruppen skillnad för alla som älskar mat och dryck. Med omtanke om varandra, våra kunder och allas framtid gör vi varje dag lite godare. Och som medarbetare hos oss är du en viktig del av framgången. På Martin & Servera växer vi och utvecklas tillsammans samtidigt som alla är viktiga och får ta plats. Vi är en familjeägd koncern med över 3000 medarbetare. Här tas dina erfarenheter, idéer och kunskaper tillvara. Välkommen till oss. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Martin & Servera AB
(org.nr 556233-2451), http://www.martinservera.se/ Jobbnummer
9642657