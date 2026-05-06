Redovisningsassistent med lönekompetens sökes till växande koncern
2026-05-06
För kunds räkning söker vi nu en självgående och noggrann redovisningsassistent som vill bli en nyckelperson i deras ekonomifunktion. Du kommer att arbeta i en dynamisk koncernmiljö med flera bolag och varierande arbetsuppgifter - perfekt för dig som vill utvecklas och ta ansvar.
Som redovisningsassistent kommer du att arbeta brett inom ekonomi och lön, bland annat med:
Löpande bokföring och avstämningar
Leverantörs- och kundreskontra
Fakturering och betalningsuppföljning
Moms- och skattedeklarationer
Förberedelse av bokslut
Lönehantering (från ax till limpa)
Rapportering och administrativa uppgifter kopplade till ekonomiKravprofil för detta jobb
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av arbete som redovisningsassistent
Har god kunskap i Fortnox
Har erfarenhet av Hogia Lön
Har arbetat med lönehantering och är trygg i hela processen
Har god förståelse för bokföring och redovisningsprinciper
Är strukturerad, noggrann och ansvarstagande
Kommunicerar obehindrat på svenska (tal och skrift)
Meriterande
Erfarenhet av arbete i flera bolag eller koncernstruktur
Kunskap inom skatter, arbetsgivaravgifter och regelverk
Vana av att arbeta självständigt med ansvar
Du erbjuds
En central roll med stort ansvar
Möjlighet att utvecklas inom ekonomi och redovisning
Arbete i ett bolag med högt tempo och entreprenörsanda
Kort beslutsvägar och möjlighet att påverkaSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och kort presentation till: info@jobbredoab.se
Urval sker löpande - tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Sista dag att ansöka är 2026-06-05
E-post: info@jobbredoab.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare AB Jobbredo Sverige
(org.nr 559267-0508) Arbetsplats
Jobbredo Sverige, AB Jobbnummer
9896085