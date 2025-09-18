Redovisningsassistent / Frilans CFO till Rättsakuten AB

Ekonomie doktor Fredrik Jörgensen Rättsakuten AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2025-09-18


Arbetsgivare: Ekonomie doktor Fredrik Jörgensen Rättsakuten AB
Plats: Nacka/Stockholm
Omfattning: Deltid, ca 1 arbetsdag/månad på plats samt löpande distansarbete
Tillträde: Omgående

2025-09-18

Om företaget
Rättsakuten AB är en juristbyrå med fokus på bolagsrätt, tvistelösning och affärsjuridik. Vi driver även poddar och utbildningsprojekt. Bolaget står nu inför en turnaround och söker ekonomiskt stöd för att stärka kontrollen, minska kostnaderna och öka intäkterna.
Vi är öppna för två olika profiler:
Alternativ 1 - Redovisningsassistent (junior)
Genomgång av verifikat i Fortnox en gång per månad på plats i Nacka
Assistera med bokföring, enklare avstämningar och fakturahantering
Bidra i arbetet med budget och kostnadskontroll
Passar dig som är ekonomistudent eller i början av din karriär

Alternativ 2 - Senior Redovisningskonsult / Frilans CFO
Löpande redovisning i Fortnox
Lönehantering för fyra anställda (tre fasta, en timanställd)
Betalning av leverantörsfakturor två gånger per månad
Analys av årsbokslut 2023 och framtagande av budget och kassaflödesprognos
Stöd i turnarounden genom kostnadsbesparingar och intäktsstrategier
Passar dig med flera års erfarenhet som redovisningskonsult, controller eller CFO

Vi erbjuder
Flexibelt upplägg där du kan arbeta både på distans och vid behov på plats
Möjlighet att spela en viktig roll i ett bolags utveckling
Ett nära samarbete med VD i en dynamisk entreprenörsmiljö

Så ansöker du
Skicka CV och kort beskrivning av din erfarenhet till:
fredrik.jorgensen@rattsakuten.se

Sista dag att ansöka är 2025-10-18
Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ordning på torpet".

Detta är ett deltidsjobb.

Ekonomie doktor Fredrik Jörgensen Rättsakuten AB (org.nr 559078-2131)
102 61  STOCKHOLM

Ekonomie doktor Fredrik Jörgensen

Fredrik Jörgensen
fredrik.jorgensen@rattsakuten.se
0707756334

9516206

