Redovisningsassistent/Administratör till Norra Stockholms psykiatri
2026-01-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
Vi söker en redovisningsassistent/administratör till vår administrativa enhet på Kungsholmen, i anslutning till S:t Görans sjukhusområde.
Norra Stockholms psykiatri (NSP) är en universitetsklinik inom SLSO med ett omfattande utbildnings- och forskningsuppdrag. Vi erbjuder akut och planerad specialistpsykiatrisk vård för vuxna och bedriver verksamhet i Alvik, vid S:t Eriksplan och vid S:t Görans sjukhusområde, där även Stockholms enda allmänpsykiatriska akutmottagning för vuxna finns.
I rollen som redovisningsassistent arbetar du nära vår controller och ansvarar för löpande redovisning och ekonomiadministration. Det innebär hantering av leverantörs- och kundfakturor, bokföringsorder och att vara klinikens kontaktperson för vårt ekonomisystem Raindance. Du deltar i budgetarbete, månads-, delårs- och årsbokslut samt ansvarar för intern rapportering och enklare analyser. Arbetet omfattar även hantering av verkställighetsbeslut, utbetalningsorder och ekonomiadministration kopplad till forsknings- och utbildningsprojekt. Du ger stöd till chefer och medarbetare i ekonomirelaterade frågor.
Som administratör arbetar du med rapporterings- och verksamhetssystem, sammanställningar, enklare rapporter, mötesadministration och intern kommunikation. Du stödjer chefer i administrativa rutiner, hanterar beställningar, avtal och behörigheter. Rollen innebär också att bistå chefer i administrativa processer och samordningsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är serviceorienterad, lösningsfokuserad, noggrann och strukturerad, med förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har ekonomiutbildning från universitet eller högskola och erfarenhet att arbeta med ekonomi, alternativt gymnasial ekonomiutbildning kompletterad med relevant erfarenhet. Erfarenhet från politiskt styrd organisation är meriterande. Du är van vid att arbeta i ekonomisystem och har mycket goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel. Erfarenhet av Raindance är en fördel. Du uttrycker dig obehindrat på svenska i tal och skrift.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet.
Anställningsform
Tillsvidareanställning på heltid (39,5 h/vecka), provanställning kan förekomma. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi intervjuar löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
