Redovisningsassistent - Nordanstigs kommun

Nordanstigs kommun / Redovisningsekonomjobb / Nordanstig2020-08-25Va med och bygg framtiden med oss!Tjänsten är centralt placerad på ekonomienheten som är en del av staben. Ekonomienheten består av sju medarbetare som ansvarar för budget och planering, redovisning och uppföljning. Tillsammans så leder och samordnar vi kommunens ekonomistyrningsarbete och utvecklar de ekonomiska rutinerna. Vi är även en stödfunktion till övriga verksamheter gällande ekonomifrågor.2020-08-25Yrkeshögskoleexamen i företags- eller förvaltningsekonomi med inriktning på redovisning och ekonomistyrning eller motsvarande utbildning.Du har erfarenhet av att jobba med moderna IT verktyg och har mycket goda kunskaper i officepaketet, särskilt excel och word. Viktigt är att du är stresstålig, analytisk och strukturerad. Du är pedagogisk och har en god förmåga att kommunicera i både tal och skrift inte minst med icke-ekonomer. Du trivs med att arbeta målstyrt och självständigt samt har en egen initiativförmåga. Du är positiv, flexibel och utvecklingsinriktad.Det är en fördel om du har erfarenhet av ekonomiarbete, gärna inom kommunal verksamhet.Vi söker en redovisningsassistent med inriktning mot reskontraarbete samt löpande bokföring av kassatransaktioner. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är ankomstregistrering av leverantörsfakturor och scanning av desamma samt visst analysarbete. Du kommer också att ansvara för bokföring av kommunens dagliga in- och utbetalningar. Anställning innebär också att delta i förekommande rutiner på ett centralt ekonomikontor. Arbetet innebär till stor del service till kommunens verksamheter.Varaktighet/arbetstidTjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid. Tillträde enligt överenskommelse.Vi tillämpar individuell lönesättning.Sista ansökningsdagUrval sker löpande, så tveka inte att skicka in din ansökan till oss!Sista ansökningsdagen 2020-09-09.Vill du veta mer, kontaktaBjörn Hylenius, ekonomichef 0652-36 163 eller 070-645 77 62.SSR, Sarah ForslöfVision, Susannne PetterssonBåda nås via växeln 0652-36 000.Alla medarbetare inom Nordanstigs kommun har 1000kr/år i friskvårdsbidrag.Inom Nordanstigs verksamheter eftersträvar vi en jämn könsfördelning.Vid rekrytering gör Nordanstigs kommun ett medvetet val gällande var vi vill exponera vår annons. Vi vill ej bli kontaktade av annonsförsäljare eller rekryteringsföretag.Varaktighet, arbetstidHeltidIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2020-09-09Nordanstigs kommun5332928