Redovisningsassistent

Soros Consulting AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm
2026-07-22


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Vi söker nu en redovisningsassistent till ett uppdrag i Västerås. Rollen passar dig som har utbildning inom ekonomi, gillar service och trivs i en administrativ roll med många kontaktytor.
Om uppdraget
Du kommer att arbeta med löpande ekonomiadministration och stötta verksamheten i det dagliga arbetet kring leverantörsfakturor, reskontra och kontakt med både kunder och leverantörer. Rollen passar dig som är noggrann, strukturerad och tycker om att ge god service.

Publiceringsdatum
2026-07-22

Dina arbetsuppgifter
Verifiering av fakturor
Kontering av fakturor
Avstämning av leverantörsreskontra
Hantering av påminnelser och inkasso
Kontakt med leverantörer
Kontakt med kunder

Kravprofil för detta jobb
Vi söker dig som har:
Utbildning inom ekonomi
Erfarenhet av service och kundkontakt
Ett noggrant och strukturerat arbetssätt

Meriterande
Butiksvana

Uppdragsinformation
Omfattning: 100 %
Plats: Västerås
Distans: nej
Sista dag att ansöka är 27 juli 2026

Om Soros Consulting
Soros Consulting arbetar med kvalificerad konsultförmedling inom IT, teknik och verksamhetsutveckling. Vi matchar rätt kompetens med rätt uppdrag och skapar värde för både kunder och konsulter genom kvalitet, transparens och långsiktiga relationer.
Tveka inte på att skicka in din ansökan redan idag!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26
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Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Soros Consulting AB (org.nr 559130-2780)
Fridensborgsvägen 113 (visa karta)
111 20  STOCKHOLM

Jobbnummer
10009609

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