Redovisningsassistent
Sundenströms Redovisning AB / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2026-07-05
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Sundenströms Redovisning AB är en redovisningsbyrå med kontor i Örby Slott i Stockholm.
Vi arbetar med bokföring, bokslut, årsredovisningar, deklarationer, lönehantering och fakturering.
Våra kunder består av såväl små som medelstora företag.
Vi utför idag redovisnings tjänster åt ett 20-tal företag, främst inom Stockholmsregionen.
Vår affärsidé bygger på personlig service och att ge kunden en kostnadseffektiv helhetslösning.
Som person är du noggrann, ambitiös och har ett öga för detaljer.
Du kommer att arbeta med diverse olika kunder inom olika branscher, främst mindre bolag.
Du måste ha tidigare jobbat på annan redovisnings byrå med liknande uppgifter.
Du har höga ambitioner i din yrkesroll och strävar, precis som vi, att ständigt bli bättre på det du gör.
Att behärska svenska/polska i tal och skrift är ett krav i och med mycket kundkontakt och hantering av många olika kontaktytor. Vi söker dig som är redovisningsassistent och har arbetslivserfarenhet inom området i en självständig roll.
Genom utbildning och erfarenhet behärskar du området väl. Vi ser gärna att du har arbetat på redovisningsbyrå tidigare eller arbetat som redovisningsassistent inom ett mindre eller medelstort företag. Du kan också vara nyexaminerad och brinner för att få börja arbeta med redovisning på en väletablerad byrå.
För att trivas i rollen som redovisningsassistent i vår organisation måste du vara strukturerad, ordningsam, kvalitetsmedveten, snabb och tycka om att ta eget ansvar. Det är viktigt att du har ett trevligt bemötande samt är lyhörd, lojal och uthållig. Vi erbjuder dig ett omväxlande, utmanade och roligt arbete i en bred roll där du har möjlighet att vidareutveckla dina kunskaper inom din yrkesroll.
I dina arbetsuppgifter ingår bl.a.:
•Löpande redovisning
•Hantering moms- och skattedeklaration
•Avstämningar
•Månads- och årsbokslutsarbete
•Delaktig i årsredovisning
•Rapportering och analys
Rätt person har möjlighet att skapa sin egna roll i teamet och utvecklingsmöjligheterna är stora.
Vi arbetar med ett flertal ekonomisystem och ser gärna att du har god datorvana och erfarenhet av Visma Eekonomi , Visma Lön och MS Office.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-04
E-post: info@sundenstrom.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sundenströms Redovisning AB
(org.nr 556847-3895), http://www.sundenstrom.se
Örby Slottsväg 46 (visa karta
)
125 71 ÄLVSJÖ Jobbnummer
9992756