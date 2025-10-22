Redovisningsassistent
2025-10-22
Är du redo för nästa steg i karriären?Publiceringsdatum2025-10-22Om tjänsten
Har du 1-2 års erfarenhet av löpande redovisning och vill ta nästa steg i din karriär inom ett stort och stabilt bolag?
Nu söker vår kund en noggrann och engagerad redovisningsassistent som vill vara med och bidra till ett effektivt ekonomiarbete i ett professionellt team. Tjänsten är en Visstid och löper på 1år med start november/december.
Du kommer att arbeta med löpande redovisning och ha en viktig roll i att säkerställa att avstämningar och bokslutsarbete fungerar smidigt. Du blir en del av ett kunnigt ekonomi-team där samarbete och kvalitet står i fokus.
Ansvarsområden
• Löpande bokföring och hantering av cash-pool och ränteberäkningar
• Avstämning av balanskonton
• Medverkan vid månads- och årsbokslut
• Stöd vid rapportering och dokumentation
• Registrering av försäkringar
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som:
• Har 1-2 års erfarenhet av redovisningsarbete
• Har god förståelse för avstämningar och bokslutsprocesser
• Är strukturerad, noggrann och har ett öga för detaljer
• Trivs med att arbeta i team och har en positiv inställningSå ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Sandra Bruveris på sandra.bruveris@sjr.se
. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2025-11-14.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
