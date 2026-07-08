Redovisningsassistent - kundreskontra
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2026-07-08
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Din nya roll
Vi söker nu en redovisningsassistent till ett engagerat kundfakturateam hos en av Sveriges största aktörer inom sin bransch. Här får du möjligheten att bli en del av en organisation där styrkan i en stor koncern möter den lokala entreprenörsandan.
Som redovisningsassistent blir du en viktig del av teamet som ansvarar för en effektiv och kvalitetssäkrad kundfakturaprocess. Du arbetar självständigt med eget ansvar samtidigt som du ingår i ett sammansvetsat team där samarbete, kunskapsdelning och ett prestigelöst arbetssätt är en självklar del av vardagen.
Rollen innebär många kontaktytor där du dagligen samarbetar med både kunder och kollegor. Du bidrar inte bara till den dagliga leveransen utan är också delaktig i att utveckla och förbättra processer och arbetssätt.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Hantera avvikelser i faktureringssystemet.
Säkerställa korrekt och effektiv fakturering.
Genomföra avstämningar och kontroller.
Arbeta med kvalitativ kravhantering.
Ha löpande kontakt med kunder och interna funktioner.
Utreda och analysera differenser för att säkerställa en korrekt kundreskontra samt bidra till kvalitativa bokslut.
Identifiera och initiera förbättringar som stärker kvalitet, effektivitet och digitala arbetssätt.
Företagspresentation
Vår kund är en av Nordens största aktörer inom dagligvaruhandel och erbjuder en bred verksamhet som inkluderar butiker, apotek, bank och fastigheter. Oavsett vilken del av verksamheten du arbetar i, bidrar du till att förenkla människors vardag och göra skillnad i samhället.
Bra att känna till
Uppdragets omfattning: Heltid, 100% Anställningsform: Tidsbegränsad anställning som konsult via JobBusters. Start: Augusti 2026 Slut: 2026-12-31, med möjlighet till förlängning I din ansökan: Säkerställ att det tydligt framgår att du är kvalificerad utefter kundens önskade kvalifikationer.
För att bli framgångsrik i denna roll behöver du
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller redovisning, alternativt motsvarande erfarenhet.
Erfarenhet av arbete inom ekonomi, redovisning eller kundreskontra.
God systemvana och gärna goda kunskaper i Excel.
Intresse för digitalisering, automatisering och ständiga förbättringar.
God kommunikativ förmåga och ett serviceinriktat arbetssätt.
Vi erbjuder
Trygg anställning med kollektivavtal, försäkringar och tjänstepension
Friskvårdsbidrag samt personalrabatter och erbjudanden via Benifex (ex. inom hälsa, fritid, transport och sjukvård)
Flexpension och tillgång till Lifeplan pensionstjänst
Extra ersättning vid föräldraledighet
Företagshälsovård
Långsiktiga uppdrag och personlig kontakt med din konsultchef
Möjlighet att bygga värdefull erfarenhet, nätverk och framtida utveckling
Välkommen med din ansökan
Vi går igenom ansökningarna löpande. Då processerna i konsultvärlden ofta går snabbt kan tjänsten tillsättas innan sista ansökningsdatum – vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Du behöver inte skriva ett personligt brev utan i stället ber vi dig svara på urvalsfrågorna i samband med ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8041337-2093176". Arbetsgivare JobBusters Aktiebolag
(org.nr 556826-5606), https://www.jobbusters.se
721 30 (visa karta
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721 30 VÄSTERÅS Arbetsplats
JobBusters AB Jobbnummer
9997408