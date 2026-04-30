Redovisningsansvarig till Yellow Elk, Linköping
Mpya Finance AB / Redovisningsekonomjobb / Linköping Visa alla redovisningsekonomjobb i Linköping
2026-04-30
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mpya Finance AB i Linköping
, Mjölby
, Finspång
, Norrköping
, Boxholm
eller i hela Sverige
Är du en erfaren ekonom som vill ta nästa steg i karriären - och samtidigt vara med och bygga något större? Trivs du i ett sammanhang där du får både ansvar, frihet och kan vara med och påverka resan framåt? Grattis till dig - nu finns den möjligheten!
Vi på Mpya Finance är glada att få möjligheten att rekrytera en redovisningsansvarig till det snabbväxande konsultbolaget Yellow Elk AB. Nu söker vi dig som vill vara med och förstärka ekonomifunktionen där du inte bara blir en kugge i maskineriet - här blir du en viktig pusselbit som för "Älgens" fortsatta resa framåt.
Rollen är placerad i Linköping, med stora möjligheter till hybridarbete och flexibilitet. Inom koncernen Yellow Elk finns både fart, framåtanda och en passion för att göra data begripligt, användbart och riktigt vasst. Med över 200 medarbetare och 15 bolag i ryggen hjälper de några av Sveriges främsta företag att fatta smartare beslut med hjälp av Data Analytics och AI. Välkommen med din ansökan till denna älgstra viktiga roll!
Huvudsakliga arbetsuppgifter
I rollen som redovisningsansvarig kommer du att arbeta brett med alla typer av arbetsuppgifter som förekommer på en ekonomifunktion tillsammans med ytterligare kollegor inom ekonomi. Utöver detta kommer du arbeta med andra spännande utmaningar såsom bolagsfusioner, uppstarter och förvärv - och får därmed en central roll i den fortsatta utvecklingen.
Du kommer bland annat att arbeta med:
Löpande redovisning
Bokslutsarbete
Fakturering och lönehantering
Projektredovisning
Analys och rapportering
Moms och skatt
Vem letar vi efter?
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och flera års erfarenhet av redovisningsarbete, gärna från en redovisningsbyrå eller att du tidigare hanterat hela ekonomikedjan från ax till limpa.
Vidare ser vi att du har ett intresse för system och en vilja att utveckla och effektivisera ekonomiprocesser. Erfarenhet av Fortnox, Capego och BI-verktyg såsom Power BI ser vi som meriterande Du uttrycker dig obehindrat på svenska i både tal och skrift.
Som person beskrivs du som ansvarstagande, strukturerad och lösningsorienterad. Du har lätt för att arbeta självständigt och driva ditt arbete framåt, samtidigt som du samarbetar väl med andra. Vi tror också att du uppskattar balansen mellan struktur och flexibilitet - att bygga ordning i en växande verksamhet, men samtidigt vara pragmatisk när allt inte alltid är perfekt. Då rollen innebär många kontaktytor är det viktigt att du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende i dina relationer.
Har vi väckt din nyfikenhet och vill du höra mer?
Intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt, dock senast den 24 maj 2025. I den här rekryteringen samarbetar Yellow Elk med Mpya Finance. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Anna Haga på 0709-71 00 16 eller anna.haga@mpya.se
, alternativt Anna Wetterlöv på 0709-71 01 66 eller anna.wetterlov@mpya.se
.
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-24
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mpya Finance AB
(org.nr 559069-1555)
Mpya Finance Jobbnummer
9884852