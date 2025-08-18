Redovisningsansvarig till Vartex AB i Malmö
2025-08-18
Nu finns en fin chans att, tillsammans med Finance Manager, få vara med och bygga upp ekonomiavdelningen på ett bolag som befinner sig på en mycket spännande expansionsresa. Vartex, en del av WeSports, söker nu efter dig som redovisningsansvarig och du är efterlängtad! Detta är en ny roll, som du bygger upp tillsammans med Finance Manager, som du också rapporterar till. Här händer mycket. Wesports står inför en period fylld av möjligheter och positiva förändringar. Vi ser fram emot en resa som både kommer att inspirera och engagera - och som vi är övertygade om blir något alldeles extra att vara en del av.
Tjänsten är belägen på kontoret i centrala Malmö och du blir en del av ett ambitiöst och kompetent team om totalt fem personer inom ekonomi. På Vartex får man mandat att förändra och effektivisera. Man jobbar nära där besluten tas, och är högst delaktig i dem, i en bred roll med många kontaktytor.
Du rapporterar till Robin Gunnarsson. En erfaren, kunnig, engagerad och otroligt ödmjuk ledare som ser till dig och din utveckling. Ni gör detta tillsammans!
Dina huvudsakliga ansvarsområden är följande:
Ansvar för att utföra och äga processen kring månads- och årsbokslut
Löpande redovisning
Ansvar för korrekt rapportering, både till koncernen samt externt
Upprättande av deklarationer och årsredovisningar
Primär kontaktperson revisorer
Effektivisera processer och rutiner
Säkerställa efterlevnad av redovisningsregler och koncernens krav
Leda och coacha två ekonomiassistenter
Har vi fångat ditt intresse?
För att trivas i rollen ser vi att du har gedigen erfarenhet inom redovisning och är trygg och självgående i hela bokslutsprocessen. Du är van att ha helhetsansvaret för redovisningen och att leda ekonomiassistenter i deras arbete. Du har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi och minst 3-5 års erfarenhet som redovisningsekonom. Som person är du nyfiken, driven och noggrann. Har du erfarenhet av e-handel eller retail är detta mycket meriterande. Du är en teamplayer och motiveras av att nå resultat, tillsammans med teamet.
Hur gör jag nu?
Intervjuer sker löpande så ansök gärna så snart som möjligt. I den här rekryteringen samarbetar Vartex med Mpya Finance. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen eller kring tjänsten är du varmt välkommen att kontakta Johanna Andersson på tel. 0706-555730, johanna.andersson@mpya.se
alternativt Kristina Bennet på tel. 0703-755075, kristina.bennet@mpya.se
