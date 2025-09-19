Redovisningsansvarig till Signal & Andersson AB
Ps Partner AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2025-09-19
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ps Partner AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Härryda
eller i hela Sverige
Vill du ta nästa steg i din karriär och arbeta i en nyckelroll på ett stabilt, familjeägt företag med stark tradition och framtidsfokus? Signal & Andersson söker nu en Redovisningsansvarig som vill vara med och utveckla ekonomifunktionen i en verksamhet som kombinerar lång erfarenhet med modern teknik och tillväxt.
Signal & Andersson är ett familjeföretag i femte generationen med rötterna i Göteborgs Saluhall. Vi tillverkar alla våra charkuteriprodukter själva - från korv och bacon till skinka - och levererar dagligen till kunder i hela Sverige.
Vi satsar långsiktigt på svensk köttråvara, bland annat genom ägandet av A.J. Dahlberg Slakteri AB i Dalsland och vår egen kvalitetsmärkning Gårdsmärkt, som visar exakt vilken gård råvaran kommer ifrån. 2024 stärkte vi verksamheten ytterligare genom förvärvet av Rybergs Kött och Chark AB i Uddevalla.
Hos oss blir du en del av en arbetsgemenskap där kvalitet, tradition och stolthet över hantverket står i fokus. Vi har ca 400 medarbetare och omsätter 1,8 miljarder SEK. www.signal
-andersson.com
Om rollen
Som Redovisningsansvarig får du helhetsansvar för redovisning, bokslut och rapportering samt möjlighet att vara med och utveckla arbetssätt och processer. Rollen innebär:
Löpande redovisning och avstämningar.
Ansvar för månads-, kvartals- och årsbokslut.
Moms- och skattedeklarationer.
Årsredovisning i samarbete med revisor.
Deltagande i budget- och prognosarbete.
Framtagning av ekonomiska analyser och beslutsunderlag.
Utveckling och effektivisering av ekonomiprocesser.
Du rapporterar till ekonomichef och arbetar nära både ekonomiteamet och övriga delar av organisationen.
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i din kompetens, gillar att ta ansvar och vill bidra till utveckling. Du är analytisk och strukturerad men också kommunikativ och samarbetsorienterad.Publiceringsdatum2025-09-19Kvalifikationer
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande.
Flera års erfarenhet av redovisning och bokslut.
Kunskap i K3 och svensk redovisningspraxis.
Erfarenhet av att självständigt ansvara för bokslut och årsredovisning.
God systemvana och kunskaper i Excel.
Svenska och engelska i tal och skrift.
Meriterande:
Erfarenhet av koncern- eller projektredovisning.
Intresse för digitalisering och automatisering av ekonomiprocesser.
Varför Signal & Andersson?
Här blir du en del av ett företag med stark kultur, lång historia och framtidsambitioner. Vi erbjuder en roll med stort ansvar, närhet till besluten och möjlighet att påverka. Hos oss kombineras tradition med modernisering - och du får chansen att bidra till vår fortsatta utveckling.Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Signal & Andersson med PS Partner. Har du frågor är du välkommen att kontakta Anna Petersson, PS Partner på anna.petersson@pspartner.se
.
Sista dag att ansöka är 14 september. Välkommen med din ansökan. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ps Partner AB
(org.nr 556816-1961), http://www.pspartner.se Arbetsplats
PS Partner Kontakt
Anna Petersson anna.petersson@pspartner.se 0761-71 76 45 Jobbnummer
9516747