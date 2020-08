Redovisningsansvarig till Schneider Electric Sverige AB - SJR in Scandinavia AB - Redovisningsekonomjobb i Stockholm

Prenumerera på nya jobb hos SJR in Scandinavia AB

SJR in Scandinavia AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm2020-08-25Om Schneider ElectricSchneider Electric är med 180 000 anställda i mer än 100 länder, världsledande inom energilösningar. Från enklaste produkt till komplexa system bidrar vår teknik, våra programvaror och tjänster till att förbättra drift och automation av våra kunders verksamheter. Schneider Electric är ledande inom den digitala omvandlingen av energihantering och automation i bostäder, fastigheter, datacenter, infrastruktur och industrier.2020-08-25Är du en erfaren och utvecklingsdriven Redovisningsansvarig? Trivs du i internationell och föränderlig miljö där du får ta ett stort eget ansvar? Då kan det här vara tjänsten för dig!Vi söker en erfaren Redovisningsansvarig som vill vara med på vår resa att utveckla, förbättra och strömlinjeforma våra processer samtidigt som ditt huvudakliga ansvarsområde kommer att innebära att du får bolagsansvar för två bolag inom Schneider Electric Sweden AB.Du kommer att ingå i ett ekonomiteam i Sverige bestående av 11 personer och kommer att arbeta nära redovisningschefen för Norden och Baltikum. Utöver det kommer du också att ha ett nära samarbete med övriga kollegor inom ekononomiavdelningen, både inom redovisning och controlling samt med företagets verksamheter i Sverige liksom med systerbolagen samt med shared service center i Indien.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att innefatta;Löpande redovisningSjälvständigt ansvara för månads-, kvartals- och årsbokslutBalansavstämningarÅrsredovisning, inkomstskatt, deklarationerMoms och skatteredovsiningAnalysarbete samt IFRS-rapportering till moderbolagetRevision - både extern och internUtvecklingsarbete och processförbättringarVi söker dig som är civilekonom eller motsvarande med inriktning mot redovisning. Du har minst 5 års erfarenhet av redovisning, företrädesvis i en roll som redovisningsansvarig, bolagsekonom eller redovisningsekonom. Det är meriterande om du har varit delaktig i att utveckla rutiner och processer tidigare samt även innehar kunskaper i systemen Navision och SAP liksom HFM. Du behärskar både engelska och svenska mycket bra i tal såväl som om skrift. Mycket goda kunskaper i Excel är viktigt.Som Redovisningsansvarig på Schneider Electric behöver du ha kvalitet och service i fokus, vara självgående. Du trivs i en föränderlig miljö och med att ha ett stort eget ansvar. Vidare så delar du gärna med dig av dina kunskaper och stöttar kollegorna på avdelningen. Du är bra på att bygga relationer och förstår betydelsen av ett gott samarbete. Du har en prestigelös inställning och är inte rädd för att hugga i där det behövs.Vad erbjuder Schneider dig?På Schneider Electric vill vi ha de bästa medarbetarna. Därför prioriteras utbildning och personlig utveckling genom ett strukturerat arbeta med utbildningsplaner från dag ett. Som redovisningsansvarig kommer du ständigt att utveckla din professionella kompetens, företagskunskap och ges möjlighet att fokusera på din personliga utveckling.Ditt arbete kommer att bli meningsfullt. Vårt mål är att skapa energi, effektivitet och hållbarhet för alla. Vi är föregångare i digitaliseringen och omvandlingen av energi och processer, och verkställer kundernas djärva idéer. Alltid med en känsla av syfte och högsta standard.Du kommer att befinna dig i en inkluderande miljö. Vi tror på lika möjligheter för alla, överallt, så att alla känner sig värdesatta och säkra. Här kommer du att vara i sällskap med människor med olika bakgrund, eftersom olikheter för oss framåt. Du kommer att ha möjligheterna. Frihet skapar innovation. Vi ser till att du har det du behöver för att prestera, få personlig tillfredsställelse och ha roligt.Placeringsort: SolnaI denna rekrytering har Schneider Electric Sverige AB valt att samarbeta med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Karin Van Egeraat på 070 4715908. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Sista ansökningsdag är 2020-09-30.Tänk på att din ansökan inte ska innehålla uppgifter kring hälsa, medborgarskap, sexuell läggning eller medlemskap i fackförening. Notera även att vi tyvärr inte kan ta emot CV via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!Titel: RedovisningsansvarigVaraktighet, arbetstidHeltid TillsvidareanställningLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-02-11Sjr In Scandinavia AB5333121