Redovisningsansvarig till norra Göteborg - SJR in Scandinavia AB

SJR in Scandinavia AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg2021-04-15SJR söker för kunds räkning en Redovisningsansvarig för ett längre uppdrag. Uppdraget startar första juni och sträcker sig t om augusti 2022.Rollen innebär att ansvara för månad- och årsbokslut, analys och uppföljning av resultat, rapportering till ekonomichef samt vara delaktig i budget och årsredovisning. Du fungerar som super-user i olika ekonomisystem och har mycket kontakter internt. Du säkerställer att redovisningen är korrekt och agerar bollplank i redovisningsfrågor för övriga ekonomiavdelningen.Vi söker dig som flerårig erfarenhet ifrån kvalificerat redovisningsarbete med bokslut och årsredovisning samt någon eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande. Du är mycket trygg i excel och har lätt för att sätta dig in i nya affärssystem. Som person är du är analytisk lagd, kommunikativ och ödmjuk. Självklart är du även strukturerad i ditt arbete och har koll på detaljer.2021-04-15För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Sandra Hellström på 0704-71 59 07. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.Tänk på att din ansökan inte ska innehålla uppgifter kring hälsa, medborgarskap, sexuell läggning eller medlemskap i fackförening. Notera även att vi tyvärr inte kan ta emot CV via e-post.Varmt välkommen med din ansökan!För information om hur vi behandlar kandidaters personuppgifter se vår integritetspolicy: https://sjr.se/gdpr/integritet... Konsult hos SJRAtt arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som hjälper dig med dina utmaningar.SJR in Sweden (SJR) är ett av Sveriges ledande och mest erfarna bolag inom rekrytering och konsultlösningar. Ända sedan starten 1993 har vi varit specialiserade inom såväl personlighetsbedömning som de områden vi rekryterar till, vilket ger oss en unik förmåga att utifrån högt ställda krav matcha rätt kompetens med rätt uppdragsgivare. Vi erbjuder specialistkompetens inom Finance, HR, Supply Chain och IT.SJR är idag cirka 550 medarbetare med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Uppsala. Koncernen består av moderbolaget SJR in Scandinavia AB med dotterbolagen SJR in Sweden AB, Ogunsen AB, SJR IT AB och WES AB.Titel: RedovisningsansvarigVaraktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-29Sjr In Scandinavia AB5694932