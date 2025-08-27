Redovisningsansvarig Till Lkab Fastigheter
2025-08-27
Hos LKAB Fastigheter får du chansen att arbeta brett inom redovisning och skatt, i en verksamhet där ditt arbete verkligen gör skillnad. Vi erbjuder en roll med stor variation, där du kombinerar operativt arbete med utveckling av processer och system. Här blir du del av ett kompetent team som värdesätter samarbete och ansvarstagande där vi har en ständig vilja att förbättra och förenkla våra ekonomiprocesser.
Framtidens viktigaste jobb
Vi vill leda omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Och på samma sätt som vi vill
förändra världen, vill vi utveckla alla som är med oss på resan, personligt och professionellt. Vill du
vara med och forma framtiden för världens gruv- och mineralindustri?
LKAB Fastigheter
LKAB Fastigheter tillgodoser behovet av attraktiva bostäder och lokaler för LKAB-anställda, privatpersoner och företag på LKAB:s verksamhetsorter. Som en aktiv part i samhällsomvandlingen verkar vi för ansvarsfulla lösningar, goda relationer och skapar trygghet för våra hyresgäster.
Din roll
I rollen som redovisningsansvarig arbetar du med redovisning och bokslut för både LKAB Fastigheter AB och LKAB Centrumhotellet. Du säkerställer att våra redovisningsprocesser följer aktuella lagar, regler och rekommendationer, både civilt och skattemässigt. Ditt arbete är avgörande för bolagets kontroll, trygghet och transparens.
Arbetsuppgifterna innefattar:
- Löpande redovisning, bokslut och upprättande av årsredovisning
- Ansvara för rapportering till koncernkonsolidering
- Ansvara för bolagens skattehantering, inklusive upprättande och redovisning av uppbörds-, moms- och inkomstdeklarationer
- Utveckling och anpassning av rutiner, system och processer för kvalitetsstyrda och kostnadseffektiva arbetsinsatser inom ekonomiområdet
- Omvärldsbevakning inom skatte-, boksluts-, redovisnings- och systemfrågor
- Flexibilitet att hjälpa till med andra uppgifter inom ekonomisektionen vid exempelvis semestrar eller frånvaro
Det här har du med dig
För att trivas i den här rollen ser vi att du är en ansvarstagande och målmedveten person med stark drivkraft att nå uppsatta mål. Du har en god samarbetsförmåga, samtidigt som du är initiativrik och trivs med att ta eget ansvar. Din lösningsorienterade inställning gör att du hanterar utmaningar på ett konstruktivt och professionellt sätt.
Vi ser även att du har:
- Eftergymnasial utbildning inom ekonomi med inriktning redovisning/skatt
- Flerårig erfarenhet av bokslutsarbete
- Goda kunskaper i redovisningsprinciper och affärssystem
- Goda kunskaper i Excel
- Goda kunskaper i svenska och engelska
- B-körkort, vilket är ett krav för samtliga tjänster på LKAB
Meriterande
- Erfarenhet av fastighetstaxering
- Branscherfarenhet från fastighetssektorn
Varmt välkommen med din ansökan!
Ansökningar behandlas löpande, så vänta inte med din ansökan.
Start: Enligt överenskommelse
Plats: Kiruna
Omfattning: Heltid, Provanställning tillämpas
Kontakt: För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Sektionschef Lena Marjavaara,
0980-648 08 eller lena.marjavaara@lkab.com
Fackliga kontakter:
Kiruna/ Svappavaara
Sakari Alanko, Unionen, 0980-725 08
Maja Krutrök, Ledarna, 0980-535 50
Peter Johansson, Akademikerföreningen, 0980-718 79
Malmberget/Luleå
Unionen Södra Katarina Paganus, 0970-762 98
SACO-klubben Södra - Annika Taavoniku, 0970-795 32
Ledarna Södra - Johanna Dahlin, 010-144 50 16
LKAB är en internationell gruv- och mineralkoncern med norra Sverige som bas och hela världen som arbetsplats. Vi
leder vägen mot koldioxidfri produktion och vi gör det tillsammans - i en öppen, varm och säker arbetsmiljö med
teknologi och utveckling i fokus. Vi välkomnar utmaningar, innovativa idéer och initiativförmåga, alltid med
