Redovisningsansvarig till långt konsultuppdrag

Vi söker en erfaren och kunnig redovisningsansvarig till ett konsultuppdrag på ca två år. Här får du ta ett brett ansvar för helheten inom redovisning och jobba tillsammans med ett engagerat och drivet team i en spännande verksamhet.
Uppdraget är på heltid med utgångspunkt hos vår kund som sitter i trevliga lokaler i Mölndal. Vi söker dig som kan börja så snart som möjligt.Publiceringsdatum2025-10-03Om tjänsten
I rollen som redovisningsansvarig blir du en nyckelperson i ekonomiteamet. Du får arbeta brett och ansvara för löpande redovisning, bokslut, årsredovisningar och rapportering. Du blir en central del i att säkerställa korrekthet och kvalitet i redovisningen, och du har nära kontakt med externa parter som revisorer, banker och myndigheter.
Du kommer också att vara drivande i förbättringsarbete och utveckling av processer, bidra med ekonomiskt expertstöd till verksamheten, samt ha en aktiv roll i systemfrågor och implementationer kopplade till redovisning. I nära samarbete med CFO får du möjlighet att utveckla arbetssätt och stötta verksamheten med värdefulla beslutsunderlag.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som trivs i en ansvarsfull roll med stor variation av arbetsuppgifter. Du har gedigen erfarenhet inom redovisning och en god förståelse för aktuella regelverk.
För att lyckas i rollen ser vi att du är analytisk och strukturerad, men också lösningsorienterad, flexibel och proaktiv. Du trivs i en roll med bredd och variation, där du både får arbeta självständigt och samarbeta tätt med kollegor. Din kommunikativa förmåga gör att du skapar förtroende både internt och externt.Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Sofia Erikson på 070-471 59 07. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
