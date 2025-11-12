Redovisningsansvarig till konsultuppdrag
2025-11-12
Vi söker en erfaren redovisningsekonom till konsultuppdrag. Du ingår i ett ekonomiteam.
Som redovisningskonsult kommer du bland annat att arbeta med: Löpande redovisning.
Bokslut.
Avstämningar.
Rapportering.
Support till organisationen i ekonomifrågor.
Om dig
Du har arbetat flera år med liknande arbetsuppgifter och har erfarenhet av redovisning i stora företag och gärna erfarenhet av redovisning inom det offentliga. Du är självgående, strukturerad och har lätt för att se samband och förstå helheten. Du arbetar analytiskt, tar ansvar och gillar att arbeta digitalt.
ÖvrigtUppdraget startar omgående och beräknas pågå till mars 2026. Omfattningen är cirka 100 %. Du utgår från kontoret i närheten av Helsingborg/Malmö och kan arbeta till viss del på distans.
Detta är ett konsultuppdrag, du väljer om du vill bli anställd av oss eller fakturera med F-skattsedel.
AnsökanVälkommen med frågor, funderingar och din ansökan.
Om Seemly Finance & Search
Vi erbjuder kostnads- och tidseffektiva lösningar inom rekrytering och konsultinhyrning. Med Seemly Finance & Search får du professionell och snabb hjälp inom rekrytering, search, interim management, konsultinhyrning och headhunting. Vi rekryterar kompetensbaserat och fördomsfritt chefer och specialister. Våra kunder är till exempel stora koncerner, ägarledda bolag, kommuner, kommunala bolag, stora som små företag. Gemensamt är att de behöver stärka upp sin organisation på kort eller lång sikt. Vi arbetar även med outsourcing inom redovisning och lön. Läs mer om oss på www.finance.seemlygroup.com Ersättning
Seemly Finance & Search
Gitte Frost gitte.frost@seemlygroup.com
