Redovisningsansvarig till Järva stadsdelsförvaltning
Stockholms kommun / Redovisningsekonomjobb / Stockholm Visa alla redovisningsekonomjobb i Stockholm
2025-09-24
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stockholms kommun i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Järfälla
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
Vill du axla en nyckelroll där din expertis inom redovisning verkligen gör skillnad?
Som redovisningsansvarig hos oss på Järva stadsdelsförvaltning arbetar du i en verksamhet där struktur, kontroll och samarbete går hand i hand.
Du blir en del av enheten för budget, redovisning, upphandling/inköp på ekonomiavdelningen där du jobbar nära chefer, controllers och administratörer.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig en utvecklande och central roll på förvaltningen där du får möjlighet att kombinera sakkunskap med ett helhetsperspektiv. Vi tillämpar generösa flextidsramar och månar om möjlighet till ett flexibelt arbetssätt för att kunna kombinera yrkes- och privatliv. Som anställd i Järva stadsdelsförvaltning erbjuds du även sommararbetstid, friskvårdsbidrag samt möjlighet till semesterväxling.
Din roll
I dina arbetsuppgifter som redovisningsansvarig ingår att
• säkerställa att lagar och regler efterlevs genom att upprätta och följa upp rutiner, anvisningar och riktlinjer
• arbeta med löpande redovisningsarbete och upprättande av månads-, tertial- och årsbokslut
• arbeta med internkontroll, kontoavstämningar och rättningar för att säkerställa korrekt redovisning
• utbilda och stödja chefer och medarbetare i redovisningsfrågor samt i ekonomisystemet Agresso, som du även är lokal systemförvaltare för
• fungera som lokal systemförvaltare för Agresso, inklusive administration av behörigheter
• vara kontaktperson vid granskningar och revision, samt i kontakter med Stadsledningskontoret och Serviceförvaltningen
• driva utvecklingsfrågor inom redovisningsområdet och delta i ekonomifunktionens utvecklingsprojekt
• hålla utbildningar inom förvaltningen för att stärka kompetensen inom området.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har
• högskoleutbildning med ekonomisk inriktning
• aktuell och flerårig erfarenhet av arbete som redovisningsekonom, redovisningsansvarig eller motsvarande roll
• god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift då arbetet kräver mycket rapportering och dokumentation
• god systemvana och digital mognad.
Det är meriterande om du har
• erfarenhet av liknande arbete i kommunal verksamhet, gärna inom Stockholms stad
• erfarenhet av arbete i ekonomisystemet Agresso.
Personliga förmågor och färdigheter
Vid rekryteringen lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper och kompetenser. I rollen är det viktigt att du är en självgående, noggrann, analytisk och lösningsinriktad person som tar ansvar för dina arbetsuppgifter och självständigt driver dina processer och frågor. Du arbetar utifrån ett strukturerat och systematiskt angreppssätt samt planerar och prioriterar arbetet effektivt utifrån satta mål, strukturer och tidsplaner. Du uppskattar att arbeta långsiktigt, är kommunikativ och tydlig i din kommunikation och besitter en god samarbetsförmåga och flexibilitet då rollen samarbetar med olika funktioner både inom och utanför förvaltningen.
Din ansökan och rekryteringsprocessen
Låter det här som något för dig? Varmt välkommen med din ansökan. Vi rekryterar utan det personliga brevet i denna rekrytering för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten.
Tester kan komma att bli aktuellt i den senare delen av rekryteringsprocessen. Publiceringsdatum2025-09-24Övrig information
Din huvudsakliga arbetsplats kommer att vara förvaltningskontoret i Tensta.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde snarast efter överenskommelse.
Vi ser mångfald som berikande och välkomnar alla sökande.
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
Välkommen till Järva stadsdelsförvaltning!
För att möta dagens och framtidens utmaningar bildades Järva stadsdelsförvaltning 2023. I vår stadsdelsförvaltning utvecklar vi stöd och service med fokus på alla Järvabor. Våra verksamheter präglas av samarbete, mod, empati och respektfullt bemötande. Vi eftersträvar öppen kommunikation och respekt för olikheter och vi tror att mångfald och en jämn könsfördelning bidrar till att utveckla vår verksamhet. Vi hoppas att du som söker vill utvecklas tillsammans med oss.https://start.stockholm/om-stockholms-stad/organisation/stadsdelsforvaltningar/jarva/
kan du läsa mer om Järva stadsdelsförvaltning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5462". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms kommun
(org.nr 212000-0142) Arbetsplats
Stockholms stad, Järva stadsdelsförvaltning, Kontakt
Anna Klamfelt, Rekryteringskonsult anna.klamfelt@stockholm.se 08-50811725 Jobbnummer
9525389