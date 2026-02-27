Redovisningsansvarig till Ekonomiavdelningen
Vimmerby är den lilla kommunen i Småland som har mycket att erbjuda; förutom det gedigna kulturarvet från Astrid Lindgren kännetecknas kommunen också av ett mångsidigt näringsliv, stort lokalt engagemang, aktivt föreningsliv, vacker natur och rogivande miljö.
Genom våra värdeord; Ansvar, mod och fantasi arbetar vi för att ge bästa tänkbara service och omsorg till Vimmerby kommuns ca 15 800 invånare, företag och för alla som besöker kommunen. Dessa värdeord genomsyrar kommunens förhållnings- samt arbetssätt och är något alla bär med sig i det dagliga arbetet.
Vill du vara med på vår fortsatta utvecklingsresa? Vi söker nu en redovisningsansvarig till Ekonomiavdelningen som vill vara med och kvalitetssäkra och utveckla enheten tillsammans med oss.
Ekonomiavdelningen består av åtta medarbetare inklusive Ekonomichef. Vi erbjuder dig ett utvecklande och varierat arbete i en organisation som alltid strävar efter att göra bästa möjliga jobb för kommunens medarbetare och medborgare.Publiceringsdatum2026-02-27Arbetsuppgifter
Ekonomiavdelningen bistår med stöd och rådgivning till kommunens nämnder, förvaltningar, bolag, chefer och kommuninvånare. Avdelningen ansvarar för kort- och långsiktig ekonomisk planering och resursstyrning, fakturering och kravhantering, redovisning och uppföljning, bokslut samt övriga ekonomiadministrativa uppgifter.
I rollen som redovisningsansvarig ansvarar du för att kommunens redovisning är rättvisande och uppfyller lagar, riktlinjer och anvisningar. I uppdraget ingår att sammanställa del- och årsbokslut samt medverkan vid upprättandet av koncernbokslutet.
Du är kommunens expert i redovisningsfrågor och är därför en naturlig diskussionspartner och stöd i dessa frågor inom kommunen och bolagskoncernen. Du har också ett övergripande systemansvar för ekonomisystemet och dess försystem.
I tjänsten ingår också att göra räkenskapssammandraget, utveckla kommunens exploateringsredovisning, anläggningsregister och deklarationer liksom övriga förekommande arbetsuppgifter på enheten. I rollen ingår att hålla i utbildningar och informerar i ekonomi- och redovisningsfrågor. Du förväntas ta egna initiativ till förbättringsförslag, driva utvecklingsfrågor inom redovisningsområdet samt delta i olika projekt.Kvalifikationer
Vi söker dig som är driven och gärna tar initiativ till att utveckla rutiner. I rollen är du en nyckelperson i arbetet med den koncernövergripande redovisningen. Du är trygg i din yrkesroll och har mycket goda kunskaper inom redovisningsområdet. Vi ser gärna att din kunskap inom ekonomi och redovisning är bred och att du har en förmåga att inta ett helhetsperspektiv. Du förstår komplexa sammanhang och har en god analytisk förmåga för att kunna bedöma och värdera ekonomisk information.
För att passa i den här rollen behöver du trivas med att arbeta med både siffror och människor. Det är viktigt att du är en lagspelare då du kommer att samarbeta med kollegor inom olika kompetensområden i organisationen.
Som redovisningsansvarig är det viktigt att du kan strukturera och organisera arbetet effektivt. Din förmåga att prioritera och fokusera kommer att vara värdefull för att hantera de arbetstoppar som kan uppstå i samband med exempelvis bokslutsarbetet.
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi, helst med inriktning mot redovisning, eller annan erfarenhet/utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. I den här tjänsten behöver du ha gedigen erfarenhet av att arbeta med redovisning, gärna på koncernnivå. Erfarenhet av systemadministration och god kompetens i Excel är ett krav. Om du tidigare arbetat i en politiskt styrd organisation kommer det att underlätta när du ska sätta dig in i dina nya arbetsuppgifter.
