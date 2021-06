Redovisningsansvarig till bolag inom säkerhetsbranschen - Vindex AB - Redovisningsekonomjobb i Stockholm

Vindex AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm2021-06-29För kunds räkning söker Vindex nu en redovisningsansvarig för konsultuppdrag. Uppdraget startar efter sommaren och pågår under ca 15 månader. I rollen kommer du att ansvara för hela redovisningsprocessen ax till limpa och agera stöd till ekonomiassistenterna .Placering: centrala StockholmHuvudsakliga arbetsuppgifter för rollen som redovisningsansvarig till bolag inom säkerhetsbranschenLöpande bokföringAvstämningarMoms- och skattehanteringBokslutÅrsredovisningRapporteringViss konsolideringSäkerställa att redovisningen sker enligt aktuella regler och lagarFörekommande ad hoc-uppgifterFör den här rollen söker vi en driftig, nyfiken person som trivs i en ansvarsfull roll. Du har ett strukturerat och effektivt arbetssätt samt att du är initiativtagande och framåt. För att lyckas i rollen ser vi gärna också att du har en prestigelös och positiv inställning med en god kommunikativ förmåga.Kvalifikationer för rollen som redovisningsansvarig till bolag inom säkerhetsbranschenCivilekonomexamen eller motsvarandeMinst 3-4 års erfarenhet i rollen som redovisningsekonomHanterar självständigt redovisning ax till limpaGrundförståelse för konsolidering, meriterande med praktisk erfarenhetMycket goda kunskaper i redovisningslagar och reglerUtmärkta ExcelkunskaperGod systemvanaKommunicerar obehindrat på engelska och svenskaVid intresse, skicka gärna ditt CV i word-format till oss på Vindex och ange ref SBRA1237. Tveka inte att kontakta ansvarig rekryterare Sofia Beijer (070-955 06 57 eller sofia.beijer@vindex.se ) vid fler frågor kring rollen.Vad vi erbjuderUnder din anställning som konsult hos Vindex får du alltid fast månadslön och omfattas av både olycksfallsförsäkring och livförsäkring. Professionella underkonsulter fakturerar via eget bolag.Som en del av processen för varje roll utförs en bakgrundskontroll på de aktuella slutkandidaterna som då kommer att informeras i förväg.Vindex tillsätter redovisningsansvariga i Stockholm. Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister. Är du intresserad av fler uppdrag/tjänster som redovisningsekonom? Kika gärna under fliken Lediga uppdrag och jobb.2021-06-29Sista dag att ansöka är 2021-07-29Vindex ABKungsgatan 4411137 Stockholm5836906