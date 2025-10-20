Redovisningsansvarig till bolag inom bilbranschen
Vindex AB / Redovisningsekonomjobb / Stockholm
2025-10-20
Har du bakgrund från en ansvarstagande roll inom redovisning och tidigare arbetslivserfarenhet från ett medelstort bolag? Då kan denna roll vara något för dig! Vi på Vindex är just nu på jakt efter en redovisningsekonom till vår kund. Rekryteringsprocessen hanteras i sin helhet av oss på Vindex, medan anställning erbjuds direkt hos kunden.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande bokföring
Bokslutsarbete
Upprättande av årsredovisningar
Löpande rapportering till myndigheter och revisorer
Kontinuerlig delaktighet i utvecklingsprocesser
Kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi söker dig som har en kandidatexamen inom ekonomi och några års arbetslivserfarenhet från en ansvarstagande roll inom redovisning, gärna inom bilbranschen. Dessutom värdesätter vi din systemerfarenhet och dina skickliga Excel-kunskaper. Utöver det kommunicerar du tydligt och effektivt på både svenska och engelska, i tal och skrift.
Till denna roll söker vi en lösningsorienterad och noggrann lagspelare som bidrar med positiv inställning. Du trivs i en roll som innebär breda kontaktytor och har en förmåga att leverera effektivt och med hög kvalitet!
Ansökan
Är det dig vi söker? Skicka gärna ditt CV i Word-format till oss på Vindex och ange referensnummer EARE2999. Tveka inte heller att kontakta ansvarig rekryterare Elisabeth Andolf Haglund (elisabeth.andolf@vindex.se
, 070-759 56 26) vid fler funderingar kring rollen.
Om Vindex
Vi är en rekryteringsbyrå som arbetar med interimslösningar och rekrytering nischat endast mot ekonomiavdelningen. Vi är specialister på tillsättningar av konsulter och kandidater inom ekonomifunktionen. Detta innebär att vi tillsätter CFO:er, ekonomichefer, controllerchefer, Business Controllers, redovisningschefer, koncernredovisningsekonomer, redovisningsekonomer samt lönespecialister.
Sista dag att ansöka är 2025-11-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: elisabeth.andolf@vindex.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vindex AB
(org.nr 556712-1230), https://www.vindex.se/
Kungsgatan 44 (visa karta
)
111 37 STOCKHOLM Jobbnummer
9565821