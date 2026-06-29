Redovisningsansvarig i internationell miljö, uppdrag
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2026-06-29
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Som trygg redovisningsansvarig med vana att snabbt förstå nya miljöer får du i den här rollen möjlighet att självständigt ansvara för redovisningen av två bolag samt ha en stor kontaktyta i en internationell miljö.Publiceringsdatum2026-06-29Om tjänsten
Med anledning av att ordinarie redovisningsansvarig går vidare inom några månader behöver vår kund en konsult som finns tillgänglig för att ta över arbetet under augusti som senast. Man vill gärna få till en god överlämning. Du kommer därför att arbeta som anställd konsult eller som underkonsult via SJR.
Arbetet sker på heltid och under initialt 6 månader.
Ansvarsområden
I rollen kommer du att ansvara för helheten och utföra delar av redovisningen för två svenska bolag i en internationell miljö. Löpande delar utförs av ett Shared Service Center, medan dina huvudsakliga arbetsuppgifter omfattar skatt, moms, månads- och årsbokslut, rapportering i konsolideringssystem, koordinering av årsredovisning samt kontroll av redovisningen i stort. I din roll är du kontaktperson vad gäller redovisningsfrågor och du hanterar diverse ad hoc-frågor.
Du kommer ha många kontaktytor både internt och externt, vilket ställer krav på god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska.
Lämplig bakgrund
Med grund i en universitetsutbildning eller motsvarande inom ekonomi, har du flerårig erfarenhet av kvalificerat och operativt redovisningsarbete inklusive skatt, moms, månads- och årsbokslut. Med god erfarenhet av någon större, internationell miljö är du van vid att rapportera till koncern och vara del av en komplex matrisorganisation.
Givetvis är du även trygg i kommunikation både på svenska och engelska. Av vikt är att du har arbetat i något rapporteringssystem - meriterande är Oracle. Dina personliga egenskaper
För att trivas i rollen tror vi att du är självgående och trygg i din kompetens, med förmåga att skapa förtroende. Du är van att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och i komplexa miljöer samt kommunicerar gärna med olika funktioner och människor i en större organisation. Du trivs i att vara en nyckelperson vad gäller redovisningsfrågor. Så ansöker du
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig Konsultchef Karin Fors 0704715924. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
#Bildlänkhttps://media.sjr.se/wp-content/uploads/2026/05/konsult_-ekonomi-finans-HR-lon-inkop-konsult-rekrytering-7.jpg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare SJR in Sweden AB
(org.nr 556652-3980)
Götgatan 16 Västra götalands län (visa karta
)
411 05 GÖTEBORG Arbetsplats
SJR AB Kontakt
Karin Fors karin.fors@sjr.se +46 70 471 59 24 Jobbnummer
9984308