Redovisningsansvarig för kunds räkning
Ps Partner AB / Ekonomichefsjobb / Göteborg Visa alla ekonomichefsjobb i Göteborg
2026-07-10
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, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Är du en erfaren redovisningsekonom som vill ta ett helhetsansvar?
För kunds räkning söker vi nu en redovisningsansvarig till ett företag i Göteborg. Vi söker dig som är trygg i hela redovisningsprocessen och trivs i en roll där du får kombinera operativt arbete med ansvar för att utveckla och kvalitetssäkra ekonomifunktionen.
Om rollen
Som redovisningsansvarig ansvarar du för att säkerställa en korrekt och effektiv redovisning samt bidrar med ekonomiskt stöd till verksamheten. Rollen innebär ett nära samarbete med både interna och externa intressenter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Ansvara för den löpande redovisningen och kontoavstämningar.
Upprätta månads-, kvartals- och årsbokslut.
Hantera moms- och skattedeklarationer.
Medverka vid upprättande av årsredovisning och revision.
Delta i budget-, prognos- och analysarbete.
Bidra till utveckling och effektivisering av ekonomiprocesser.
Vi söker dig som
Vi tror att du är en noggrann och analytisk person som trivs med att ta ansvar och arbeta självständigt. Du har ett strukturerat arbetssätt och god förmåga att samarbeta med olika delar av verksamheten.
Vi ser gärna att du har:
Akademisk examen inom ekonomi eller motsvarande.
Flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete.
Erfarenhet av att självständigt ansvara för bokslutsprocessen.
Kunskap i K3 och svensk redovisningspraxis.
God systemvana och mycket goda kunskaper i Excel.
Goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
Intresserad?
Skicka in din ansökan redan idag!
Rekryteringsprocessen startar efter sommaren och återkoppling till kandidater sker från mitten av augusti. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan.
Vid frågor är du varmt välkommen att kontakta Linnéa Rizvanovic på linnea.rizvanovic@pspartner.se
eller Johan Jacobsson på johan.jacobsson@pspartner.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7994005-2095756". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare PS Partner AB
(org.nr 556816-1961), https://www.pspartner.se
Johan Willins gata 6 (visa karta
)
416 64 GÖTEBORG Arbetsplats
PS Partner Jobbnummer
9999021