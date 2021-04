Redovisningsansvarig - RugVista AB - Redovisningsekonomjobb i Malmö

Prenumerera på nya jobb hos RugVista AB

RugVista AB / Redovisningsekonomjobb / Malmö2021-04-08Trivs du i tillväxtbolag där man drivs av ett ständigt förbättringsarbete? Som redovisningsansvarig på RugVista får du chansen att arbeta i en organisation som drivs av tydliga värderingar och som ger dig möjlighet att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Känner du igen dig och vill vara med på vår fortsatta tillväxtresa? Då kan det vara dig vi söker till denna tjänst!Om rollenSom redovisningsansvarig kommer du främst arbeta med löpande redovisning, månads- och årsbokslut, myndighetsrapportering till Skatteverket och liknande, leverantörsutbetalningar samt diverse ad-hoc uppgifter. I rollen ingår även ansvar för en omfattande VAT-rapportering för samtliga EU-länder samt bevaka och upprätthålla intern kontroll enligt gällande lagar och regler. Du ingår i ett team om 5 personer och rapporterar till CFO.2021-04-08Du har erfarenhet av liknande tjänst och gärna en bakgrund som civilekonom eller motsvarande. Du bör ha erfarenhet av större bolag och gärna inom B2C. Du ska självständigt kunna upprätta årsredovisning enligt K3 och det är positivt om har du förståelse för eller vill lära dig IFRS regelverk. Du är en van användare av olika affärssystem och Excel. Du kommer arbeta i en internationell miljö där det är viktigt att du behärskar svenska och engelska i såväl tal som skrift.Som person är du noggrann, strukturerad, självständig och hjälpsam. Du är nyfiken och vågar testa nya sätt och metoder. Du trivs med att ha frihet under ansvar och gör det som krävs för företagets, kundernas och kollegornas bästa.Vi erbjuder:Möjlighet att utvecklas i en rolig och utmanande arbetsmiljö.Bli en del av ett internationellt team och bidra till en arbetsplats där alla älskar att gå till jobbet.Våra förmåner:En företagskultur med starka värderingarEn arbetsplats där vi firar våra framgångarTrevliga och drivna kollegorGratis kaffe, fika och fruktFrukost på torsdagarGenerös personalrabattGeneröst friskvårdsbidragMassage under arbetstidÖvrig informationStart: maj månad eller enligt överenskommelseOmfattning: HeltidLön: Enligt överenskommelsePlacering: Huvudkontoret i LimhamnOm RugVistaRugVista är Europas ledande online-handlare av mattor via webbutiker på 20 olika språk, genom varumärkena RugVista och CarpetVista. Bolaget har en framgångsrik lönsam tillväxt under de senaste +10 åren. Den övergripande missionen är att ha en positiv inverkan på alla bolagets intressenter med extra fokus på att driva en hållbar utveckling i de geografiska regioner där produkterna tillverkas.RugVista är listat på Nasdaq First North Premier Growth Market, omsätter 560 MSEK och har 70 anställda.I denna rekryteringsprocess samarbetar vi med Meritmind. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult på Meritmind, Anna Alenryd på 0707-64 81 04, anna.alenryd@meritmind.se eller Viktoria Asp på 0737-48 20 92 eller viktoria.asp@meritmind.se . Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.Meritmind arbetar kompetensbaserat för att främja en objektiv och icke-diskriminerande rekrytering. Detta innebär bl.a. att du kommer att få göra arbetspsykologiska tester om du går vidare till intervju i denna process.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelseLön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-09-25RugVista AB5680143