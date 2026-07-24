Redovisningsansvarig
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2026-07-24
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Vill du vara med och forma framtiden i en liten kommun med stora möjligheter?
Grästorps kommun satsar framåt och välkomnar dig som, precis som vi, alltid strävar efter att bli ännu bättre. Genom vår verksamhetsidéGrästorp 5.0 utmanar vi oss själva, tänker nytt och ser det bästa i varandra.
Hos oss får du en spännande och utvecklande roll i en kommun där tillit, samarbete och närhet präglar vardagen. Här arbetar vi nära invånare, kollegor och ledning – och du blir en del av ett arbetsklimat där samverkan både inom kommunen och med andra kommuner är en naturlig del för att möta framtidens utmaningar.
Din roll
Vi söker dig som vill ta klivet in i rollen som redovisningsansvarig. I tjänsten ingår ansvar för:
Redovisnings- och bokslutsprocessen
Årsredovisning
Systemförvaltning
Moms- och skattehantering
Hantering av fonder
Samordning av statistikrapportering
Du blir en viktig del av ekonomienheten, där du tillsammans med dina fem kollegor samt ekonomichef ingår i kommunens ledningsstöd. Här samverkar ekonomi, HR, kommunikation, kansli och digitalisering för att skapa bästa möjliga förutsättningar för kommunens utveckling. Som redovisningsansvarig spelar du en central roll i att vidareutveckla våra processer och arbetssätt i nära samarbete med chef och andra kollegor.
Vem är du?
Du är en person som är både strukturerad och flexibel, vågar ta beslut och trivs med att arbeta såväl operativt som framåtblickande. Du ser möjligheter, har förmåga att tänka utifrån ett helhetsperspektiv och förstår värdet av god samverkan.
Du har också en tydlig pedagogisk och kommunikativ förmåga, då du samarbetar nära chefer och kollegor inom olika delar av organisationen. Vi söker dig som bidrar med både kompetens och arbetsglädje – och som trivs i ett team där vi stöttar och utvecklar varandra.Publiceringsdatum2026-07-24Kvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk utbildning inom ekonomi, eller annan utbildning/erfarenhet som bedöms likvärdig
3-5 års erfarenhet av arbete inom redovisningsområdet
Kunskap om kommunal redovisning och lagstiftning
Erfarenhet av koncernredovisning
God systemvana, gärna i Raindance eller liknande ekonomisystem
Intresse och kunskap att arbeta med ekonomisk analys och intern kontroll
Meriterande
Erfarenhet av arbete inom kommunal verksamhet
Fördjupad systemvana i Raindance
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Information
Är du nyfiken på Grästorps kommun eller vill veta mer om tjänsten?
Tveka inte att höra av dig – vi berättar gärna mer - from 3 augusti finns vi på plats för att besvara dina frågor!
Varmt välkommen med din ansökan!
Om Grästorps kommun
Vi tänker helhet, innovation, digitalisering, värdskap och medledarskap i allt vi gör - det är Grästorp 5.0
Grästorp är den lilla kommunen som satsar stort! En av våra styrkor är att vi har nära till allt - vi har korta beslutsvägar och när du arbetar här har du stora möjligheter att påverka. Hos oss är du en medledare som arbetar under eget ansvar med hög tillit och i ständig dialog med de runt omkring dig.
I Grästorp tänker vi helhet och att alla som arbetar här är en viktig pusselbit i den helheten. Vi skapar en stark känsla av tillhörighet genom att vara lyhörda, öppna och genom att ha ett välkomnande förhållningssätt. Vi väljer att se möjligheter i utmaningar och vill alltid utvecklas så vi kan bli bäst på att bli bättre.
Vi är goda värdskapare och vi välkomnar dig!Övrig information
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grästorps Kommun
(org.nr 212000-1595), https://www.grastorp.se/
Jon Jespersg. 28 (visa karta
)
467 80 GRÄSTORP Arbetsplats
Ledningsstöd, Ekonomi Kontakt
Vision, Per Lundh per.lundh@grastorp.se 0514-58236 Jobbnummer
10010487