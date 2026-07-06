Redovisningsansvarig
Silex Microsystems AB / Redovisningsekonomjobb / Järfälla Visa alla redovisningsekonomjobb i Järfälla
2026-07-06
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Vill du ta en nyckelroll i ett högteknologiskt bolag där redovisning, finansiell rapportering och utveckling går hand i hand? Som Redovisningsansvarig på Silex får du en viktig roll i Silex ekonomifunktion med stort ansvar för såväl den legala redovisningen som koncernredovisning enligt IFRS. I rollen kommer du rapportera till Group Financial Manager.
Vi söker dig som trivs med att kombinera operativt ansvar med strategiska redovisningsfrågor och som vill vara med och utveckla ekonomifunktionen i ett bolag som befinner sig i ständig utveckling.
I rollen kommer du:
Ansvara för bolagsredovisning, bokslut och löpande redovisningsfrågor.
Upprätta koncernkonsolidering och medverka i finansiell rapportering till ledning, styrelse och externa intressenter.
Hantera skatteberäkningar, deklarationer samt frågor inom moms och skatt.
Vara kontaktperson gentemot externa revisorer och stötta organisationen i redovisningsmässiga bedömningar.
Arbeta med IFRS-relaterade redovisningsfrågor, inklusive leasing- och säkringsredovisning.
Vara systemansvarig för koncernkonsolideringssystemet AARO samt driva förbättringar och effektiviseringar av finansiella processer.
Driva och koordinera ekonomirelaterade projekt samt bidra inom intern kontroll och bolagsrättslig compliance.
Teamet Finance
Du blir en del av Silex ekonomifunktion och arbetar nära Group Financial Manager, CFO och övriga kollegor inom Finance. Teamet har en central roll i verksamheten och samarbetar dagligen med bland annat Supply Chain, HR och lön samt stöttar chefer och ledning i finansiella och redovisningsrelaterade frågor. Rollen innebär även löpande kontakt med externa revisorer och banker och ger stora möjligheter att påverka och utveckla arbetssätt och processer.
Vi söker dig som:
Har minst en kandidatexamen inom ekonomi eller närliggande område.
• Har arbetat inom revision alternativt redovisning där du har fått erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete från en komplex och gärna tillverkande verksamhet.
Har erfarenhet av koncernredovisning, bokslut och finansiell rapportering.
Har arbetat med eller kommit i kontakt med IFRS och känner dig trygg i att hantera komplexa redovisningsfrågor.
Ett plus om du har erfarenhet från ett noterat bolag eller annan miljö med höga krav på finansiell rapportering och bolagsstyrning.
Har goda kunskaper inom skatt och moms.
Är en van systemanvändare och har mycket goda kunskaper i Excel. Erfarenhet av AARO eller liknande konsolideringssystem är meriterande.
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska i både tal och skrift.
Är strukturerad, analytisk och trivs med att ta eget ansvar samtidigt som du har en god samarbetsförmåga.
Vad vi erbjuder dig:
Arbeta nära fantastiska kollegor.
Arbeta i ett nyligen noterat världsledande bolag som är på en expansionsresa.
Få vara med i utvecklingen av ekonomiavdelningen och påverka processer och rutiner i en växande verksamhet.
Om Silex
Silex är världens största och mest avancerade renodlade MEMS-foundry med huvudkontor i Stockholm. MEMS finns i nästan all modern teknik, från personliga prylar till fordonselektronik, medicinsk övervaknings- och testutrustning samt värmehanteringssystem. Med ett team av expertingenjörer, operatörer, tekniker, supportpersonal, specialister och många fler, gör Silex verklighet av idéer och koncept från branschens ledande MEMS-innovatörer.
Silex team samlar de mest talangfulla, nyfikna, visionära och beslutsamma personerna för att tillsammans med kunderna bryta ny mark inom branschen och utveckla den senaste processteknologin inom MEMS för globala applikationer. Som en del av detta team arbetar du med världens största teknologijättar och innovationsledare inom branscher som medicin, livsvetenskap, personliga elektronik, telekommunikation, bilindustrin och industrin.
Övrig information
Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor i Järfälla, Stockholm, och i denna roll förväntas du arbetar på plats. Vi ser därför att du uppskattar den nära samverkan med verksamheten och värdesätter ett dagligt samarbete med kollegor.
Vi tillämpar en löpande rekryteringsprocess och ser fram emot din ansökan. För att skicka in din ansökan ber vi dig bifoga ditt CV samt besvara några frågor.
Under sommaren kommer rekryteringsprocessen pausas något, vilket innebär att återkoppling till kandidater sker från och med augusti. Tack för ditt tålamod – vi ser fram emot att höra från dig.
I processen arbetar vi kompetensbaserat och det kommer att ingå personlighets- och logiktest samt referenstagning. Innan anställning genomför vi även bakgrundskontroll och drogtest. Som arbetsgivare tillämpar vi dessutom slumpmässiga alkohol- och drogtester för samtliga anställda.
Välkommen med din ansökan och bli en del av vår spännande resa! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8020777-2086522". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Silex Microsystems AB
(org.nr 556591-5385), https://silex.teamtailor.com
Bruttovägen 1 (visa karta
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175 43 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Silex Jobbnummer
9993095