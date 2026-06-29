Redovisningsansvarig
Skara kommun, Ekonomi och Kvalitet / Redovisningsekonomjobb / Skara Visa alla redovisningsekonomjobb i Skara
2026-06-29
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Kommunledningsförvaltningen ansvarar för stöd till verksamheterna inom ekonomi och kvalitet, HR och kommunikation, digitalisering och utveckling, juridik och säkerhet, demokrati och kansli, kontaktcenter och evenemang samt tillväxt och näringsliv. Tillsammans ger vi stöd till verksamheterna i kommunen, ansvarar för strategiska uppdrag och ger service till våra invånare.
Arbetet innebär
Som en del i enheten för ekonomi och kvalitet söker vi en redovisningsansvarig ekonom. Här får du stor möjlighet att påverka och utveckla kvalitetssäkrade och effektiva ekonomi- och redovisningsprocesser. Enheten leds av ekonomichef och består av nio medarbetare. Utöver ekonomichef och redovisningsansvarig finns två ekonomiassistenter, två kommunövergripande controllers, 2 verksamhetcontrollers samt en inköpssamordnare. Inom Skara kommun finns också sju controllers på andra förvaltningar i nära samverkan med enheten. Skara kommun samverkar med fem andra kommuner i västra Skaraborg med gemensamt ekonomisystem och systemförvaltare inom systemets olika delar. Samverkan sker också i olika arbetsgrupper.
Som redovisningsansvarig har du ett övergripande ansvar för kommunens redovisnings- och bokslutsarbete. Du arbetar med och säkerställer att hela redovisningsprocessen håller hög kvalitet och följer gällande lagstiftning och rekommendationer. Du utarbetar rutiner och riktlinjer för att förbättra och effektivisera redovisningsprocessen. Du kommer tillsammans med enhetens medarbetare att arbeta operativt i den löpande redovisningen och i delårs- och årsbokslut samt den sammanställda redovisningen på koncernnivå. Som redovisningsansvarig arbetar du för att rapporteringen är rättvisande ur ett redovisningsperspektiv och att kommunen följer god redovisningssed. Dina uppgifter innefattar att planera och strukturera arbetet under året och inför årsbokslut, samt hålla dig uppdaterad om aktuella redovisningsregler och förordningar. Du ansvarar också för att rapportera till andra statliga myndigheter såsom SCB.
Övergripande arbetsuppgifter
• Utveckling och effektivisering av redovisningsrutiner och processer.
• Delårsbokslut och årsbokslut med sammanställd redovisning.
• Delaktig i framställning av årsredovisning.
• Stöd och rådgivning i redovisningsfrågor i kommunkoncernen.
• Rapportering och kontaktperson mot bank, revisorer, SCB med flera.
• Löpande redovisning och kvalitetssäkring av bokföringen.
Vem är du?
Vi söker dig som:
Är en engagerad lagspelare som bidrar med god stämning och ett gott samarbete inom gruppen och i andra samverkansforum.
Har förmåga att självständigt planera, organisera och prioritera arbetet på ett effektivt sätt och har förmågan att se helheten och förstå enhetens samtliga arbetsrelaterade frågor i ett större perspektiv.
Bidrar till kunskapsutveckling i hela organisation inom redovisningens olika delar.
Kvalifikationer
Har högskoleutbildning inom ekonomi med inriktning redovisning eller annan relevant utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Har flerårig erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete inklusive bokslutsarbete.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Det är meriterande om du har:
• Arbetat i en liknande central roll inom kommunal eller offentlig verksamhet.
• Har kunskap i ekonomisystemet Raindance.
• Har erfarenhet av momsredovisning.
Övrig information och förmåner
Urval och tillsättning kan komma att ske löpnade.
Förmåner
Med Skara kommun som arbetsgivare får du ett friskvårdsbidrag, i många roller tillämpar vi flexibel arbetstid med goda möjligheter till distansarbete och tillitsbaserad ledning och styrning. Vi har under flera år arbetat strategiskt med hållbart yrkesliv, som betyder att vi kan erbjuda en arbetsplats där det finns goda utvecklingsmöjligheter, balans mellan fritid och arbete och hållbarhet genom hela arbetslivet. Vi förstår att kompetensutveckling är en viktig del för att du ska trivas i takt med samhällets förändringar.
Om Skara kommun
I Skara kommun arbetar ungefär 1700 personer i många olika yrkesroller. Alla är viktiga för att vi ska kunna ge våra invånare så bra service som möjligt. Vi ansvarar för barnomsorg, skola och äldreomsorg, samhällsplanering, individ- och familjeomsorg, parker, kost, miljö, kultur, fritid och mycket mer. Vi arbetar tillsammans mot FN:s globala mål, som handlar om social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.
Alla erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp undanbedes. Vi tar enbart emot ansökningar digitalt via vårt rekryteringsprogram Varbi. Använd knappen längst ned i annonsen. Har du skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen.
I samband med rekrytering har du som arbetssökande rätt att få information om ingångslön, ingångslöneintervall och relevanta bestämmelser som gäller för den aktuella tjänsten, läs mer här.
Vill du veta mer om Skara kommun, kan du hitta information på www.skara.se
Skara kommun är en del av Skaraborg, vill du veta mer om livet i Skaraborg, läs här Livet i Skaraborg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skara Kommun
(org.nr 212000-1702), http://www.skara.se/kommun--politik/jobba-hos-oss/lediga-jobb.html
Stortorget 1 (visa karta
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532 88 SKARA Arbetsplats
Skara kommun, Ekonomi och Kvalitet Kontakt
TF Ekonomichef
Sören Andersson 0511-32453 Jobbnummer
9982430