Redovisningsansvarig
Autocirc Scandinavian Powertrain AB / Redovisningsekonomjobb / Stenungsund Visa alla redovisningsekonomjobb i Stenungsund
2026-06-24
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Vill du ta ett seniort ansvar i en ekonomifunktion där redovisningen är en central del av företagets styrning, utveckling och beslutsfattande?
Autocirc arbetar med cirkulär försörjning av fordonskomponenter - en viktig del av framtidens hållbara fordonsindustri. Nu söker vi en erfaren och självgående redovisningsansvarig som vill vara med och utveckla ekonomiarbetet i en växande och föränderlig företagsgrupp.
Hos oss får du en bred och ansvarsfull roll där du kombinerar operativ redovisning med analys, bokslut, rapportering och förbättring av processer. Rollen passar dig som är trygg i din kompetens, har ett naturligt driv och trivs med att ta ansvar från start till mål.
Om rollen
Som redovisningsansvarig blir du en viktig del av det administrativa teamet och arbetar nära både ledning, kollegor lokalt och andra bolag inom koncernen. Du ansvarar för att skapa struktur, kvalitet och framdrift i redovisningsarbetet och bidrar aktivt till att utveckla våra arbetssätt.
Du kommer bland annat att arbeta med:
• Löpande redovisning och kvalificerade avstämningar
• Månads-, kvartals- och årsbokslut
• Bokslutsarbete för flera bolag inom koncernen
• Momsredovisning och skatterelaterade avstämningar
• Rapportering till ledning och koncern
• Kontroller, analyser och kvalitetssäkring av ekonomisk information
• Stöd till verksamheten med rapporter, underlag och ekonomisk kompetens
• Utveckling och effektivisering av ekonomiprocesser
• Delaktighet i koncernrelaterade frågor och samordning mellan bolag
Rollen innebär både självständigt ansvar och nära samarbete. Du förväntas kunna driva dina områden framåt, prioritera klokt och skapa tydlighet även när förutsättningarna förändras.
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete och är trygg i bokslutsprocessen. Du har sannolikt arbetat i en roll där du haft ansvar för flera delar av ekonomiflödet och gärna med inslag av koncernredovisning, flera bolag eller rapportering i en större företagsstruktur.
För att lyckas i rollen tror vi att du är strukturerad, noggrann och analytisk, men också lösningsorienterad och kommunikativ. Du har ett starkt självledarskap, tar egna initiativ och har förmågan att omsätta behov och problem till konkreta förbättringar.
Vi ser gärna att du:
• Har utbildning inom ekonomi med inriktning mot redovisning
• Har gedigen erfarenhet av bokslut, kvalificerad redovisning och förberedande budgetarbete.
• Har erfarenhet av koncernredovisning, koncernrapportering eller arbete med flera bolag
• Är trygg i moms, avstämningar, kontroller och rapportering
• Har god systemvana och intresse för att utveckla processer och arbetssätt
• Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
• Är självgående, ansvarstagande och trivs i en verksamhet i förändring.
• Vi arbetar för närvarande i Visma Business, Visma, Monitor och Capego.
Som person är du lugn, trygg och samlad även när tempot är högt. Du har en positiv och konstruktiv inställning, bidrar till gott samarbete och delar gärna med dig av din kunskap. Du ser redovisningen som mer än siffror - som ett viktigt verktyg för att förstå, styra och utveckla verksamheten.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av en verksamhet med hållbarhet, utveckling och korta beslutsvägar i fokus. Du får en roll med stort eget ansvar, möjlighet att påverka och ett team som arbetar nära verksamheten.
Vi erbjuder:
• En senior och betydelsefull roll i en expansiv företagsgrupp
• Möjlighet att påverka och utveckla ekonomifunktionens arbetssätt
• Ett engagerat team med bred kompetens och nära samarbete
• En verksamhet där hållbarhet och cirkulära lösningar är en naturlig del av affären
• En arbetsmiljö där ansvar, balans och utveckling går hand i hand
Vi sitter i Stenungsunds norra industriområde och ser gärna att du bor i närområdet eller har rimligt pendlingsavstånd. Resor kan förekomma.
Tjänsten är en tillsvidareanställning med initial ömsesidig prövotid. Lön och tillträde enligt överenskommelse.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ola.stalebo@scandpowertrain.se
.
Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med din ansökan. Skicka CV och personligt brev till jobb@scandpowertrain.se
i pdf-format senast den 10:e juli. Märk ansökan med RedoAnsv2026.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt från rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-10
E-post: jobb@scandpowertrain.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RedoAnsv2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Autocirc Scandinavian Powertrain AB
(org.nr 556130-9526)
Lärlingsgatan 1 (visa karta
)
444 32 STENUNGSUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9977397