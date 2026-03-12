Redovisningsansvarig
2026-03-12
Verksamhetsstödets uppgift är att stödja universitetets utbildning och forskning.
KTH:s verksamhetsstöd är inne i en spännande fas där vi tillsammans arbetar med utveckling av våra arbetsformer. Som medarbetare inom verksamhetsstödet bidrar du till KTH:s uppdrag att forska, utbilda och skapa samhällsnytta och får samtidigt möjlighet till egen professionell utveckling.Publiceringsdatum2026-03-12Dina arbetsuppgifter
KTH söker nu en självgående och strukturerad ekonom till ekonomiavdelningen. Tjänsten kommer att placeras i den ekonomigrupp som arbetar med att stödja skolan för Arkitektur och samhällsbyggnad. Rollen som redovisningsansvarig spelar en viktig roll i att stödja ekonomigruppen och i förlängningen skolans institutioner och dess avdelningar i hanteringen av bidrags- och anslagsfinansierade projekt.
Du kommer att planera och leda arbetet vid månads- och tertialbokslut, ansvara för att skolan följer god redovisningssed och KTH:s regelverk. Du säkerställer att redovisningen håller hög kvalité i alla delar, samt utvecklar och implementerar rutiner och mallar.
Du håller dig uppdaterad inom redovisningsområdet och informerar övriga ekonomer i gruppen om nyheter samt ger stöd och råd i det dagliga arbetet. I samarbete med gruppchefen säkerställer du kompetensutvecklingen och kompetensförsörjningen inom redovisningsområdet.
Tillsammans med övriga skolors redovisningsansvariga och KTH:s redovisningschef arbetar du för att säkerställa att redovisningen på KTH är rättvisande och ändamålsenlig.
I arbetet ingår även uppgifter så som:
- Delta i rekryteringsprocesser tillsammans med gruppchefen
- Introduktion och stöd till nya medarbetare
- Ingå i KTH:s redovisningsnätverk
- Kontakt med revisorer
- Projekthantering så som budgetarbete, löpande hantering, uppföljning till projektledare och rapportering till finansiärer
Andra ekonomiadministrativa uppgifter kan även förekommaKvalifikationerKvalifikationer
- Kandidatexamen inom ekonomiområdet eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- Minst 5 års aktuell arbetslivserfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete inom universitet och högskola
- Kommunikativ förmåga och förmågan att förklara ekonomiska koncept på ett begripligt sätt
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift - båda språken krävs i det dagliga arbetet då vi arbetar i en internationell miljö
- Goda kunskaper i Office-paketet
- Erfarenhet av att arbeta i AgressoDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen som redovisningsansvarig behöver du vara självständig, strukturerad, kvalitetsmedveten och serviceinriktad. Därtill behöver du ha pedagogisk insikt och trivas i en miljö med många kontaktytor och varierande arbetsuppgifter.
Meriterande
- Erfarenhet av att självständigt arbeta med redovisning, bokslut och rapportering av bidragsfinansierade projekt.
- Erfarenhet av att arbeta med budget och prognos och att stödja en ledningsfunktion i ekonomiska frågor.
- Utbildning inom arbetsledning
Vi kommer lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Bli en del av KTH
KTH formar framtiden genom utbildning, forskning och innovation. Som ett ledande internationellt tekniskt universitet spelar vi en aktiv roll i att driva och medverka i omställningen till ett hållbart samhälle. Här erbjuds dig möjligheten att växa och utvecklas på en kreativ och dynamisk arbetsplats med goda arbetsvillkor och förmåner. Jämställdhet, mångfald och lika villkor är en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund som universitet och statlig myndighet.
Fackliga representanter
Fackliga representanter
Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in och att de kvalifikationer vi efterfrågar i annonsen framgår i ditt CV. Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (CentralEuropean Time/Central European Summer Time).
Om anställningen
Anställningen gäller tillsvidare enligt avtal.
Anställningen inleds med sex månaders provanställning.Övrig information
För https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440
i samband med rekrytering.
Det kan förekomma att en anställning hos KTH är placerad i säkerhetsklass. Om så är fallet för just denna anställning görs en säkerhetsprövning av sökande i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585) efter samtycke. I dessa fall är en förutsättning för anställning att sökande blir godkänd efter säkerhetsprövning.
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-21
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "PA-2026-0805". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungliga Tekniska Högskolan
(org.nr 202100-3054) Arbetsplats
Kungliga Tekniska högskolan,Verksamhetsstödet vid KTH
