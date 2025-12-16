Redovisningsansvarig
Med över 11.000 medarbetare i 30 länder är Eberspächer en global marknadsledare inom klimatsystem, avgasrening och fordonselektronik för alla sorters fordon, från personbilar och byggmaskiner till försvarsfordon, ambulanser och marina applikationer. I den nordiska verksamheten ligger fokus på klimatsystem och på att skapa säkra och behagliga miljöer för såväl förare som passagerare. Lösningarna är ofta tekniskt avancerade och specialiserade och utvecklas i stor utsträckning tillsammans med kunderna.
Om jobbet
I rollen som redovisningsansvarig har du helhetsansvar för den löpande redovisningen, månads- och årsbokslut samt den finansiella rapporteringen. Vi är en liten ekonomiavdelning som sköter ekonomiarbetet åt koncernen i Sverige, Norge och Danmark. Du kommer att arbeta varierande och rapporterar direkt till CFO.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Löpande redovisning och avstämningar
Hantera leverantörsreskontra
Likviditetsrapportering
Ansvara för hantering av moms och deklarationer
Operativt arbete med månads- och årsbokslut
Kontakt med revisorer och myndigheter
Budget och finansiell rapportering tillsammans med CFO.
Vi erbjuder
En bred roll med varierande arbetsuppgifter och internationella kontakter. Nära samarbete med lokala kollegor i en platt organisation under tillväxt. Möjlighet att påverka och utveckla ekonomiprocesserna med egna idéer. Denna tjänst är på heltid med placering i Trollhättan. Som förmåner kommer du att få tjänstepension, 8 dagars arbetstidsförkortning samt friskvårdsbidrag.
Kvalifikationer
Vi söker dig som har ekonomisk utbildning och minst tre års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du är noggrann, analytisk, ansvarsfull, strukturerad och vill växa i din roll tillsammans med bolaget. Du är självgående, prestigelös och har en god förmåga att prioritera. Då vi ingår i en global koncern måste du kunna kommunicera på svenska och engelska både muntligt och skriftligt. Dessutom är kunskap i Office-paketet viktigt. Vi ser det som meriterande om du arbetat med redovisning i nordiska länder tidigare samt om du arbetat i affärssystemet SAP.
Ansökan
Ansökningar hanteras löpande. Tjänsten tillsätts så snart vi hittat rätt kandidat. Skicka in din ansökan eller ställ frågor till CFO Karl Geijer (karl.geijer@eberspaecher.com
Sista dag att ansöka är 2026-01-15
