Redovisningsansvarig
2025-10-06
Redovisningsansvarig till Stockholms Studentbostäder
Är du en erfaren redovisningsekonom med djup kunskap inom bokslut, skatt och redovisningsprinciper? Trivs du i en roll med helhetsansvar där noggrannhet, struktur och utveckling av processer är centralt?
Vill du vara en nyckelperson i ekonomifunktionen och bidra till både stabilitet och utveckling?
Då kan rollen som redovisningsansvarig vara rätt för dig!
Om rollen
Som redovisningsansvarig har du ett helhetsansvar för redovisningen och bokslutsarbetet. Du säkerställer att redovisningen följer god redovisningssed och aktuella regelverk.
Rollen innebär även att du hanterar skattefrågor som moms och fastighetstaxering, ansvarar för anläggnings- och projektredovisning samt deltar i budget- och prognosarbetet. Du är systemansvarig för olika system kopplad till ekonomi samt driver utveckling av både rutiner och arbetssätt för att skapa en effektiv och kvalitetssäkrad redovisningsprocess.
Som redovisningsansvarig fungerar du också som en viktig stödfunktion till verksamheten - du bidrar med ekonomisk analys och utbildning internt samt har en nära dialog med både revisorer och ledning.
Exempel på arbetsuppgifter
• Upprätta månads-, kvartals- och årsbokslut samt årsredovisning med nyckeltal och noter.* Ansvara för löpande bokföring, periodiseringar och avstämningar.* Säkerställa att redovisningen följer god redovisningssed och aktuella regelverk (K3).
• Ansvara för anläggningsredovisning och projektredovisning.
• Delta i budget- och prognosarbetet.
• Utveckla processer, rutiner och systemstöd inom redovisning.
• Vara systemansvarig för Akribi/Fenix Financial samt Capego.
Vem du är
Vi söker dig som har en eftergymnasial utbildning inom ekonomi/redovisning, gärna civilekonom eller motsvarande, och minst 5 års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete. Du har goda kunskaper inom redovisningsprinciper och regelverk samt god förståelse för skatt, moms och fastighetsrelaterad redovisning.
Du har god systemvana, erfarenhet av att arbeta i moderna ekonomisystem och mycket goda kunskaper i Excel. Vidare ser vi att du har erfarenhet från fastighetsbranschen och dess regelverk.
Som person är du strukturerad, noggrann och ansvarstagande med ett systematiskt arbetssätt. Du trivs i en central roll där du självständigt driver redovisningsprocessen framåt men också samarbetar tätt med kollegor, ledning och externa parter.
Du har en god kommunikativ förmåga och kan på ett pedagogiskt sätt förklara ekonomiska frågor för olika målgrupper. Din servicekänsla, lösningsorienterade inställning och förmåga att bidra med stabilitet i förändring gör att du blir en uppskattad kollega och en viktig del av ekonomiteamet.
Vad företaget har att erbjuda
Som redovisningsansvarig blir du en nyckelperson i en organisation som värdesätter engagemang, framåtanda, ansvar och samarbete. Du erbjuds en central roll med möjlighet att påverka och utveckla både processer och arbetssätt.
Här får du arbeta i en professionell miljö med korta beslutsvägar, där din kompetens blir avgörande för att driva redovisningen framåt och bidra till verksamhetens långsiktiga framgång.
De erbjuder bland annat:
• Generösa personalförmåner som friskvårdsbidrag, rabatter hos gym och kursgårdar.* Stora möjligheter till kompetensutveckling genom kurser och utbildningar.* Gemensamma aktiviteter via personalföreningar - allt från kajakpaddling till museibesök.* Flexibla arbetstider med flextid.* Fokus på hälsa och arbetsmiljö.
Här får du en arbetsgivare som ger förutsättningar att utvecklas och må bra - både på och utanför jobbet.
Välkommen med din ansökan!
