Redovisningsansvarig - rapportering och processöverföring
2025-11-11
En roll för dig som är trygg i att ansvara för redovisningen, trivs i en föränderlig miljö och vill vara en nyckelperson i en övergångsfas mot framtida struktur och effektivitet.Publiceringsdatum2025-11-11Om tjänsten
Vår kund, ett producerande och större bolag, befinner sig i en förändringsfas. Just nu pågår ett arbete med att dela upp verksamheten samt att successivt överföra redovisningsaktiviteter till annat land. Rollen innebär därför både ansvar för löpande redovisning och andra redovisningsaktiviteter kopplat till ett antal bolag, samt ett viktigt uppdrag i att säkerställa att kunskap och processer dokumenteras och överförs på ett strukturerat sätt.
Du rapporterar främst till Chief Accountant men även till respektive bolag. Du ingår i ett större team bestående av kunniga och seniora medarbetare.
Rollen är placerad i Göteborg med möjlighet till distansarbete 2 dagar/vecka (under upplärningstiden viktigt att vara på plats mer). Arbetet sker på heltid. Då bolaget behöver dig som resurs (helst) inför nästa månadsbokslut, är starten för uppdraget omgående och beräknas pågå t.o.m. maj 2026.
Ansvarsområden
• Ansvara för redovisningen för ett antal bolag inom koncernen - vilket bolag du ansvarar för kan variera över tid.
• Säkerställa en korrekt och kvalitativ redovisning genom både löpande redovisning och delar i bokslutsarbetet.
• Förbereda och sammanställa finansiella rapporter.
• Säkerställa korrekt och effektiv rapportering.
• Bidra till kunskapsöverföring och processövergång till annat land.
Lämplig bakgrund
Vi söker dig som är trygg och erfaren med en bredd inom redovisning. Du har god vana av redovisning och rapportering ifrån större koncerner samt har arbetat internationellt och är genom det van vid att kommunicera på både svenska och engelska. För att snabbt komma in i denna roll har du högst troligen även arbetat i ett producerande bolag.
Kvalitet, processtänk och struktur är mycket viktiga delar att ha med sig, liksom vana att växla mellan detalj och helhet.
Du har även god systemvana och är van att arbeta under tighta deadlines vid bokslut.Dina personliga egenskaper
Du är trygg i ditt kunnande, självgående och har en naturlig förmåga att skapa struktur även i tider av förändring. Du trivs i samarbeten, är lyhörd och prestigelös, och ser värdet i att dela kunskap med andra. Rollen kräver att du har förmåga att arbeta under tighta deadlines och har ett genuint engagemang för att bidra till en bra förändringsresa.Så ansöker du
Vi frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Liina Fagerberg på 0766-002250. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut.
Varmt välkommen med din ansökan!
Konsult hos SJR
Att arbeta som konsult hos SJR innebär att du blir en del av en dedikerad organisation med kompetens att ge dig perfekta förutsättningar att utvecklas både inom din yrkesroll och på ett personligt plan. Du får tillgång till vårt stora nätverk av intressanta företag och uppdragsgivare och därmed en unik möjlighet att ta din karriär till nästa steg.
Vi på SJR bryr oss om vår personal och tillsammans med oss får du en långsiktig partner som ger dig trygghet och stöd. Vi är lyhörda för dina behov och du kommer att ha en nära relation med din konsultchef som stöttar dig i din utveckling.
