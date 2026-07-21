Redovisning
U in Progress AB / Redovisningsekonomjobb / Huddinge Visa alla redovisningsekonomjobb i Huddinge
2026-07-21
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U in Progress AB är en företag som erbjuder redovisning, bokslut, skattedeklarationer, löneredovisning, juridisk rådgivning mm. För vidare information, se gärna vår hemsida, www.uinprogress.se.
Vi erbjuder en flexibel tjänst dvs. där det finns möjlighet att arbeta på distans., halvtid, deltid och heltid.
Arbetsplats diskuteras vid anställning.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20
E-post: ulf@uinprogress.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redoviningsekonom". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare U in Progress AB
(org.nr 556996-7333)
Box 134 (visa karta
)
141 28 HUDDINGE Kontakt
Redvisningsassistent
Linus Robertson linus@uinprogress.se 0707-165141 Jobbnummer
10008684