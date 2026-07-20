Redo för nästa utmaning som maskinoperatör?
Processbemanning Svenska AB / Grafikerjobb / Malmö Visa alla grafikerjobb i Malmö
2026-07-20
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Är du tekniskt intresserad och trivs i en produktionsmiljö där kvalitet, noggrannhet och samarbete står i fokus? Nu söker vi en maskinoperatör till en väletablerad produktionsverksamhet i Malmö.
Här blir du en del av ett engagerat team där du arbetar med moderna produktionsmaskiner och bidrar till en effektiv produktion med hög kvalitet.
Vi värdesätter din vilja att lära
Du behöver inte ha erfarenhet från just den här branschen. Har du erfarenhet som maskinoperatör eller från annan tillverkande industri, ett tekniskt intresse och rätt inställning ser vi till att du får en gedigen introduktion och de verktyg du behöver för att lyckas i rollen.Publiceringsdatum2026-07-20Arbetsuppgifter
Som maskinoperatör kommer du bland annat att:
Ställa in, starta och övervaka produktionsmaskiner.
Säkerställa att produktionen håller hög kvalitet enligt uppsatta krav.
Utföra löpande kvalitetskontroller och dokumentation.
Felsöka och åtgärda enklare driftstörningar.
Genomföra enklare underhåll och rengöring av maskiner.
Bidra till ordning, säkerhet och ständiga förbättringar i produktionen.
Vi söker dig som
Har erfarenhet som maskinoperatör eller från annan tillverkande industri.
Har ett tekniskt intresse och trivs med att arbeta praktiskt.
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Har grundläggande datorvana.
Meriterande:
Erfarenhet från tryckeri eller annan processindustri.
Vem är du?
För att trivas i rollen tror vi att du är en ansvarstagande person med ett öga för kvalitet. Du arbetar noggrant och strukturerat och har lätt för att hålla fokus även när tempot är högt.
Du är tekniskt nyfiken och tycker om att förstå hur maskiner fungerar. När utmaningar uppstår arbetar du metodiskt och lösningsorienterat för att hitta den bästa vägen framåt.
Vi tror också att du är en lagspelare som bidrar med en positiv inställning och gärna samarbetar med dina kollegor. Samtidigt är du självgående och tar egna initiativ när situationen kräver det.
Vi erbjuder
En långsiktig tjänst hos ett stabilt och växande företag.
En gedigen introduktion och upplärning i våra maskiner och arbetsprocesser.
En modern produktionsmiljö med engagerade kollegor.
Möjlighet att utvecklas inom produktion och teknik.
Övrig information
Placering: Malmö
Omfattning: Heltid
Arbetstid: 2-skift
Start: Enligt överenskommelse
Urval sker löpande, så vänta inte med din ansökan. Välkommen med din ansökan redan idag – vi ser fram emot att höra från dig!
För resor till och från arbetsplatsen krävs körkort och tillgång till bil.Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med kontor i Göteborg och huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne och Västra Götaland. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8096833-2108261". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
10007607