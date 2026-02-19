Redo för nästa steg? Vi söker vår nya Supportchef
Svenska Alarm Gruppen AB / Chefsjobb / Malmö
2026-02-19
Supportchef till Svenska Alarm
Är du vår nästa ledare inom kundsupport? Svenska Alarm söker en engagerad och erfaren Supportchef som kan leda vårt drivna supportteam och säkerställa en hög nivå av kundnöjdhet och försäljning. Du blir en viktig del av vår ledningsgrupp och bidrar till företagets övergripande strategi.
Om rollen
Som Supportchef kommer du att vara ansvarig för att utveckla och implementera strategier för kundsupport. Du är länken mellan våra kunder och våra lösningar, och du drivs av att skapa nöjda kunder som gärna återkommer. Vi söker en person som kan ta avdelningen till nästa nivå, med fokus på försäljning och användning av AI och automation.
Du kommer att:
Leda och utveckla vårt supportteam i hantering av inkommande kundärenden via telefon, e-post och chatt.
Utveckla lathundar och följa skrivna formulär för att säkerställa effektiva processer.
Arbeta med ekonomiska frågor kopplade till fakturering och betalningar i våra interna system.
Felsöka och vägleda kunder i tekniska frågor relaterade till våra produkter.
Identifiera merförsäljningsmöjligheter och bidra aktivt till våra försäljningsmål.
Utveckla strategier för att minska churn och öka kundlojalitet.
Samarbeta med sälj- och produktteamet för att hitta de bästa lösningarna för våra kunder.
Leda en komplex grupp med olika behov och vara datadriven i ditt beslutsfattande.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av personalledning, gärna inom kundsupport, eller försäljning.
Är strukturerad och kan följa lathundar och skrivna rutiner.
Är kommunikativ, lösningsorienterad och brinner för att hjälpa människor.
Ser möjligheter snarare än hinder och gillar att ta initiativ.
Behärskar svenska och engelska i tal och skrift.
Säljerfarenhet och/eller förståelse för försäljningsprocessen.
Intresse och erfarenhet av att arbeta med AI och automation.
Meriterande:
Teknikintresserad
Erfarenhet inom larmbranschen
Vi erbjuder:
En arbetsplats där hög prestation kombineras med en positiv arbetsmiljö.
Tydliga utvecklingsmöjligheter inom både försäljning och support.
Grundlön + bonus kopplad till prestation.
Fräscha lokaler och kollegor som stöttar varandra.
Är du redo att ta nästa steg i din karriär som Supportchef? Skicka in din ansökan till oss idag
Svenska Alarm är alternativet för dig som vill frigöra sig från gamla hyrlarm. Våra smarta funktioner revolutionerar branschen, pausa ditt larmabonnemang när du vill, du behöver inte svara i mobilen när larmet går - vid ett inbrott brand eller överfall tillkallas närmaste väktare automatiskt. Toppmodern app där du kan se bilder, film och styra alla larmenheter. Vi vill förändra larmbranschen från grunden. Inbrottet som du kan läsa om längre ner blev starten. Vi tänkte att det måste finnas ett alternativ till de gamla larmbolagen. I snart 15 år har vi hjälpt våra kunder till ett både tryggare och ekonomiskt smartare liv genom att frigöra dem från gamla hyrlösningar. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Detta är ett heltidsjobb.
Box 21049
200 21 MALMÖ
Svenska Alarm Kontakt
Säljchef
Eric Edsvärd eric@svenskaalarm.se 0770 - 112 060
