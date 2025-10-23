Redo för nästa steg som Embedded ingenjör?
2025-10-23
Är du en Embedded ingenjör och vill ligga steget före nästa karriärmöjlighet? Bli en del av vårt nätverk i Stockholm och få chansen att matchas mot spännande roller - ofta innan de når jobbmarknaden. Vi ser fram emot din ansökan!
OM TJÄNSTEN
Är du intresserad av att arbeta inom försvars- och säkerhetsindustrin där du kommer ha i uppgift att integrera olika typer av system, applikationer och sensorer i lösningar som tillsammans ger fullgod Combat System-kapacitet till deras kunder. Projekten är både mindre och större och sträcker sig från integration av ett fåtal system och applikationer upp till stora nyckelfärdiga stridssystemprojekt. Vår kunds kultur präglas av innovation, expertis och tillit, där du får förtroendet att utmana tekniska gränser och se dina idéer bli verklighet.
Som Embedded Engineer kommer du att designa, utveckla och underhålla inbyggda mjukvarulösningar. Du kommer att samarbeta med tvärfunktionella team för att säkerställa tillförlitlig integration av hårdvara och mjukvara, och bidra till säkra inbyggda system med hög prestanda för energilagring och elektrifiering.
Det här är inte en specifik tjänst, utan en möjlighet för dig med erfarenhet som embedded ingenjör att visa intresse för kommande uppdrag. Vi kan komma att höra av oss för att lära känna dig bättre - om din bakgrund, dina mål och vart du vill i karriären.
Du erbjuds
• En dedikerad konsultchef hos Academic Work
• Friskvård och tillgång till förmånsportal
• Vara en del av ett framåtsträvande företag med utvecklingsmöjligheter för dig som anställd
Dina arbetsuppgifter
Beroende på tjänstens specifika inriktning kan rollen som Embedded Ingenjör innebära att du:
• Utveckling av inbyggda system: Designa, implementera och underhålla programvara för inbyggda system och mikrokontroller.
• Mjukvaruutveckling: Utföra avancerad programmering i C och C++ för realtidsapplikationer och kritiska system.
• Reglerteknisk implementering: Designa och implementera reglertekniska algoritmer (t.ex. PID-regulatorer, filter och styrlogik) i mjukvara för att styra och övervaka hårdvara.
• Systemintegration: Säkerställa integration mellan mjukvara, hårdvara och sensorer i de inbyggda systemen.
• Felsökning och optimering: Felsöka, testa och optimera inbyggd mjukvara för att säkerställa hög prestanda och tillförlitlighet.
VI SÖKER DIG SOM
• Innehar en kandidat- eller civilingenjörsexamen inom datavetenskap, elektroteknik eller relaterat område
• Mycket goda kunskaper i svenska och engelska då båda språken förekommer i arbetet
• Mycket goda kunskaper inom Agila metoder och erfarenhet av att arbeta i Scrum-team.
• Minst 3 års erfarenhet av inbyggda system
• Minst 3 års erfarenhet av C, C++
• Minst 3 års erfarenhet av reglerteknik
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av mjukvaruarkitektur.
• Erfarnehet av realtidsoperativsystem.
• Erfarenhet av Python.
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Kommunikativ
• Självgående och ansvarstagande
• Lyhörd och samarbetsinriktad
• Kvalitetsmedveten och noggrann
Uppdraget omfattas av försvarssekretess, vilket innebär krav på svenskt medborgarskap och godkännande av säkerhetsprövning utförd av myndighet. Utöver detta krävs godkänd bakgrundskontroll.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
