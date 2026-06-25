Redaktör till Göteborg Film Festival
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2026-06-25
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Vill du vara med och forma berättelsen om Nordens största filmfestival?
Nu söker vi en redaktör till vår marknads- och kommunikationsavdelning. Vi letar efter dig som älskar språk, har ett skarpt redaktionellt öga, kan kanalanpassa redaktionellt innehåll och trivs med att hålla ihop stora mängder innehåll från idé till publicering.
Om rollen
Som redaktör ansvarar du för att planera, samordna och kvalitetssäkra Göteborg Film Festivals redaktionella innehåll. Du har ett särskilt ansvar för festivalens tryckta programkatalog, men planerar även arbetet med innehåll för webb, nyhetsbrev och sociala medier.
Rollen innebär att samla in, redigera och publicera texter från olika delar av organisationen. Du fungerar som en sammanhållande kraft för det redaktionella arbetet och ser till att innehållet håller hög kvalitet, följer deadlines och anpassas efter respektive kanal.
Tjänsten hör till Marknad och kommunikations-avdelningen och är en nyckelperson i festivalens redaktion. Arbetet sker i nära samarbete med programgruppen och evenemangsavdelningen och blir en viktig del av arbetet med att presentera festivalens filmer, gäster, samtal och evenemang för publiken.
Arbetsuppgifter inkluderar:
• Ansvara för produktionen av Göteborg Film Festivals programkatalog
• Samla in, redigera och kvalitetssäkra texter från olika delar av organisationen
• Planera och koordinera det redaktionella arbetet inför och under festivalen
• Korrekturläsa och språkgranska innehåll för tryckta och digitala kanaler
• Anpassa och publicera redaktionellt material på webb, nyhetsbrev och sociala medier
• Säkerställa att redaktionella deadlines hålls och att innehållet levereras i tid
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet som redaktör eller journalist
• Är en mycket god skribent med känsla för språk, tonalitet och målgruppsanpassning
• Har erfarenhet av att redigera, bearbeta och kvalitetssäkra texter
• Är van att planera och koordinera innehållsproduktion med många intressenter involverade
• Har god organisatorisk förmåga och kan driva flera parallella processer samtidigt
• Är trygg i att följa upp deadlines och ställa krav på leveranser
Journalistisk utbildning samt erfarenhet från kultur-, media- eller tidningsbranschen är meriterande.
Vem är du?
Du är noggrann, prestigelös och självgående. Du trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra, och har förmågan att hålla huvudet kallt även när tempot ökar. Du uppskattar struktur och planering, och är beredd att hugga i där det behövs.
Tillträde och omfattning
Tjänsten är en projektanställning på heltid i Göteborg. Anställningen löper från oktober 2026 till den 12 februari 2027.
Ansökan (vänligen läs noga)
Ansök genom att skicka CV, personligt brev och för tjänsten relevanta arbetsprover till erik.toresson@goteborgfilmfestival.se
, senast 2026-08-17, skriv "Ansökan redaktör" i ämnesraden.
Återkopplingar och intervjuer kommer ske löpande med start i mitten av augusti.Publiceringsdatum2026-06-25Om företaget
Göteborg Film Festival är Nordens största filmfestival och ett av Sveriges största kulturevenemang. Varje år samlar vi publik, filmskapare och bransch från hela världen kring filmens berättelser och möjligheter.
Hos oss blir du en del av marknads- och kommunikationsavdelningen och får vara med och forma det redaktionella uttrycket för festivalen, på en arbetsplats där engagemanget är högt, tempot stundtals intensivt och uppdraget ovanligt roligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan: redaktör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborg International Film Festival
, https://goteborgfilmfestival.se/lediga-tjanster/sidor/redaktor-till-marknad-och-kommunikation
Heurlins plats 9 (visa karta
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413 04 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborg International Film Festival Jobbnummer
9979740