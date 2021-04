Redaktionssekreterare för vetenskapliga tidskriften Meta-Psychol - Linnéuniversitetet - Administratörsjobb i Kalmar

Linnéuniversitetet / Administratörsjobb / Kalmar2021-04-08Välkommen till Linnéuniversitetet! Människor växer här. Vi är ett internationellt universitet i Småland - tillsammans sätter vi kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling.Välkommen till Linnéuniversitet! Med fast förankring i våra värdeord nytänkande, nyfikenhet, närhet och nytta är vi en kreativ och global kunskapsmiljö med två integrerade campusområden, 31000 studenter och 2000 medarbetare. Inom institutionen för psykologi erbjuder vi, drygt 30 medarbetare, en dynamiskt utvecklande forskningsmiljö och attraktiva utbildningar som psykologprogrammet, ämneslärarprogrammet, masterprogrammet och fristående kurser, samt forskarutbildning i psykologi.Ämnesområde för befattningen: psykologiPlaceringsort tillsvidare: KalmarAnställningens omfattning och tidsperiod: Visstidsanställning 25% 1 år,Med start omgående efter överenskommelse.2021-04-08Vi söker dig som kan arbeta som redaktionsassistent på den vetenskapliga tidskriften Meta-Psychology. Meta-Psychology är en vetenskaplig tidskrift om metodutveckling och meta-perspektiv på psykologi, och rankas i nuläget som världens mest öppna och transparenta vetenskapliga tidskrift. Detta ställer unika krav på vårt redaktionsarbete som måste vara både exceptionellt noggrant och dessutom ske helt öppet med full insyn och delaktighet av den vetenskapliga gemenskapen. Vi söker nu en redaktionssekreterare med känsla för detaljer och passion för forskningsmetoder inom psykologiämnet.I dina uppgifter ingår att vid cirka två tillfällen i veckan sköta administrationen av inkomna och reviderade manus via våra system Open Journal System och Open Science Framework. Därtill assisterar du med typsättning av artiklarna i LaTeX och Word, samt reproducerar de statistiska analysernas som ofta är genomförda i R eller jamovi. Du förväntas även undersöka följdriktigheten mellan förregistreringen och rapporteringen i artikeln. Arbetsbelastningen kan vara ojämn eftersom den beror på antalet manus som kommer in. Stort eget ansvarstagande i att planera sin arbetstid är därför viktigt.BehörighetskravDen sökande ska ha minst 60 HP psykologi på avancerad nivå, varav minst 15 HP i metod och statistik. Dokumenterat mycket goda kunskaper i engelska. Dokumenterat goda kunskaper i metod och statistik. Grundläggande kunskaper i R och Jamovi.Samt goda kunskaper i Word och Google Docs.MeriterandeKunskaper i LaTeX är meriterande, men möjlighet finns att lära sig det givet viss programmeringsvana.Kunskaper i andra statistikprogram t.ex. SPSS, Stata m.fl. är meriterandeKunskaper inom andra programmeringsspråk (t.ex. Python) är meriterandeTidigare erfarenhet av OJS eller OSF är meriterande.Välkommen med din ansökan senast 23 april 2021!För ytterligare information kontakta:Prefekt Lena Swalander, 0480 446765, lena.swalander@lnu.se Projektansvarig/vetenskaplig ledare: Rickard Carlsson, +46480446093, rickard.carlsson@lnu.se HR-partner: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se +46480446078Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen.Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. De meriter Du åberopar ska Du styrka med intyg och de ska bifogas digitalt i din ansökan. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Deltid 25%Individuell lönSista dag att ansöka är 2021-04-23Linnéuniversitetet5677510