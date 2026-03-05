Recruitment Support
Letar du efter en arbetsplats för framtiden?
Hos oss är karriären din. Här får du möjlighet att styra den i riktningen du drömmer om och samtidigt vara delaktig i tekniska innovationer som idag knappt ens finns i fantasin. Innovationer som vi vet kommer rita om kartan för hur vi kommunicerar med varandra och lever våra uppkopplade liv i framtiden.
Nu söker vi en medarbetare till vårt People Experience & Operations-team i rollen som Recruitment Support. Tjänsten är en deltidsanställning på cirka två dagar i veckan. Perfekt för dig som vill kombinera jobb med studier.
Så kommer du göra skillnad med oss
I rollen som Recruitment Support hos oss på Telenor får du möjlighet att komma in i ett härligt team bestående av erfarna medarbetare inom Talent Acquistion, Employer Branding och HR operations. Som Recruitment Support ges du en unik möjlighet att få insikt i det dagliga rekryteringsarbetet hos en av Sveriges marknadsledande telekomföretag.
Som Recruitment Support har du en central roll i vår rekryteringsleverans och arbetar från ax till limpa i nära dialog med både rekryterande ledare och kandidater, med särskilt fokus på vår butiksorganisation som omfattar cirka 50 butiker runt om i hela Sverige. Tillsammans med våra Talent Acquisition Leads säkerställer du att vi levererar en förstklassig och professionell rekryteringsupplevelse till våra ledare och verksamheten. Rollen inkluderar bland annat:
Publicering av annonser
Urval och bedömning av kandidater
Löpande kontakt med ledare
Är du den vi söker?
Vi behöver dig som är på tårna! Du har en genuin vilja att lära och utvecklas så att vi kan möta kunders ständigt föränderliga behov - idag och imorgon.
För att lyckas i rollen ser vi att du är en person med hög energinivå som gillar att ta eget ansvar. Du trivs att arbeta i en miljö med högt tempo och förstår vikten av att alltid ha örat mot rälsen och lyssna in behov från organisationen. Vidare ser vi att du är en stark relationsbyggare med ett en tydlig struktur i ditt arbete. Du trivs att arbeta mot flera kontaktytor och räds inte att utmana oss med förslag på nya förbättrade arbetssätt. Vi ser gärna att du har:
Pågående utbildning inom HR eller närliggande områden och har minst 1 år kvar av dina studier
God kommunikationsförmåga i tal och skrift: svenska- och engelska
Starkt meriterande om du har tidigare bakgrund inom rekryteringsyrket och eller butiksverksamhet.
Vårt löfte till dig
Vi är bättre tillsammans. Hos oss möts du av en familjär och inkluderande kultur, en stark gemensam värdegrund och ett ledarskap som ger dig frihet och handlingskraft. Vi tror på att ge varandra förtroende och frihet att agera och fatta beslut, samtidigt som vi är där för varandra i med- och motgångar.
Vi stöttar relationer och samhällen. Telenor är ett samhällsbärande företag och här får ditt arbete ett större syfte. Vi skapar värde för miljoner människor varje dag och har ett kundnära förhållningssätt där mänskliga relationer står i centrum.
Vi ger plats för livet. Arbeta hemifrån två dagar i veckan om du vill, så länge dina arbetsuppgifter gör det möjligt. Resten av tiden skapar vi magi tillsammans på kontoret. Två give-me-a-break-days per år ger en extra paus och flexibla arbetstider hjälper dig att balansera jobbet och livet. Vi finns där genom livets alla faser och erbjuder trygghetspaket i form av bl.a. kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och möjlighet att skräddarsy försäkringslösningar som passar just dig, för ditt behov här och nu.
Vi bjuder in till en spännande karriärresa. Din utveckling står i centrum och hos oss är lärande en del av kulturen. Vi avsätter 40 timmar om året för att du ska kunna fördjupa dig, utforska nya områden och växa i din roll. Genom Telenor Academy och andra lärandeinitiativ får du verktygen och friheten att forma din egen karriär. När du vill vidare väntar möjligheter i hela Norden. Sök till oss idag Vill du ta ditt nästa steg i karriären med oss? Vi ser fram emot din ansökan! Vi träffar kandidater löpande så hör av dig redan idag.
Om du har frågor och vill veta mer är du välkommen att kontakta rekryterande ledare Petter Carlström, petter.carlstrom@telenor.se
. Vi kan tyvärr inte ta emot ansökan via mejl.
Enligt Telenors policy genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidat i samtliga rekryteringar.
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
