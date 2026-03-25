Recruitment Specialist | Konsultuppdrag | Sandviken
Vi på Jefferson Wells söker nu en Recruitment Specialist till ett tidsbegränsat konsultuppdrag inom industriverksamhet. Uppdraget passar dig som vill arbeta brett med rekrytering i en verksamhetsnära roll och bidra med professionellt stöd till chefer och organisation. Välkommen med din ansökan!
Ort: Sandviken
Anställningsform: Konsultuppdrag via Jefferson Wells
Omfattning: Heltid
Uppdragets längd: april - november 2026
Övrigt: Intervjuer sker löpande
Om uppdraget
I detta uppdrag kommer du att arbeta som Recruitment Specialist med ansvar för att driva end-to-end-rekryteringsprocesser inom en större industriverksamhet i Sverige. Rollen är verksamhetsnära och innebär ett nära samarbete med chefer och andra intressenter, där du bidrar med ett strukturerat, affärsnära och serviceinriktat rekryteringsstöd.
Arbetet är varierande och ger dig möjlighet att arbeta både operativt och konsultativt i en organisation med många kontaktytor. Uppdraget är placerat på kundens site i Sandviken med möjlighet till visst distansarbete. Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
I rollen som Recruitment Specialist ingår bland annat:
Ansvar för hela rekryteringsprocessen - från behovsanalys och kravprofil till tillsättning
Konsultativt stöd till chefer och stakeholders i rekryteringsfrågor
Annonsering, urval, intervjuer och löpande återkoppling till kandidater
Säkerställande av en professionell och positiv kandidatupplevelse
Uppföljning och kvalitetssäkring av rekryteringsprocesser
Medverkan i eller genomförande av sourcing vid behov
Du kommer även att samverka med HR och andra funktioner för att säkerställa ett enhetligt och effektivt arbetssätt inom rekrytering.
Vem vi söker
För det här uppdraget söker vi dig som trivs i en roll med många externa och interna kontaktytor och som uppskattar att arbeta nära verksamheten. Du har erfarenhet av rekryteringens olika delar och är trygg i dialogen med både chefer och kandidater.
Som person är du samarbetsvillig, kommunikativ och serviceminded, med hög ansvarskänsla. Du vågar ställa krav, följa upp och be om hjälp vid behov. Du arbetar strukturerat, är lösningsorienterad och bidrar aktivt till ett gott samarbete i teamet.
Kvalifikationer och erfarenhet
Relevant utbildning inom området
Erfarenhet av rekrytering och av att hantera hela end-to-end-processer
Några års erfarenhet av rekryteringsarbete, gärna i konsultativ roll
God förmåga att samarbeta med chefer och andra intressenter
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av sourcing är meriterande
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är ett av Sveriges största konsultbolag av chefer och specialister inom ekonomi, executive, marknad & försäljning, inköp & logistik och ingenjörsområdet. Vi har den unika förmånen att samarbeta med företag, myndigheter och organisationer inom privat och offentlig sektor i hela Sverige. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område och som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Hos oss kan du både gå som anställd konsult på ett specifikt uppdrag eller som samarbetspartner med eget företag. Jefferson Wells finns på ett 50-tal orter i Sverige och i mer än 50 länder världen över och är en del av ManpowerGroup.
Varmt välkommen med din ansökan genom att registrera ditt CV. Notera att vi inte tar emot ansökningar via mail. Urvalet sker löpande.
Sista dag att ansöka är 2026-04-01
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Jansasgatan 4, 811 39, Sandviken (visa karta
)
811 39 SANDVIKEN Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Veronica Forsén Alfredsson Veronica.Forsen.Alfredsson@manpower.se
