Recruitment Partner/Consultant Manager till Wrknest!
2025-12-19
Om att jobba hos oss
På Wrknest drivs vi av att få företag så väl som människor att växa. Vi vet att hög potential tillsammans med smart inriktad kompetensutveckling är nyckeln till framgång både hos ambitiösa individer och företag. Som scale-up är vårt motto att vara flexibla, kreativa, baserade på kunskap och forskning och att bidra till att förändra en rekryteringsbransch som länge trampat i gamla hjulspår. Men framförallt, vi lever som vi lär!
Därför söker vi nu vår nästa Recruitment Partner/Consultant Manager för att vara med och ta oss och våra kunder närmare våra respektive visioner. Du är en del av vårt växande bolag som idag består av 14 människor och en Italian Greyhound, fördelade på våra kontor i Stockholm och Göteborg. En stor del av rollen innefattar att med hjälp av olika urvalsmetoder, kandidatbedömningar och sourcing samt nära kundsamarbeten, hitta rätt och den bästa kandidaten för att få våra kunder att växa och nå sina mål. Inom rekrytering finns det många vägar till Rom, och vi kommer ge dig en omfattande introduktion med att bland annat förse dig med den evidens och de best-practises som finns kring rekrytering. Men sedan är det upp till dig att till fullo utnyttja vår entreprenöriella miljö och hitta ditt bästa sätt att arbeta.
En annan del av rollen, som successivt kommer växa, är arbetet med våra konsulter. Du kommer att ha arbetsgivaransvar för en växande andel konsulter och se till att de får bra onboarding och upskilling hos våra kunder, samt att de tycker vi är världens bästa arbetsgivare och att du är en både förtroendeingivande och skön person att ha kontakt med.
Om du vill få mer insyn vilka vi är på Wrknest får du gärna gå in på våran (något oseriösa) TikTok.
Vem är du då?
Vi tror att den bästa matchen är du som nyligen tagit examen från en relevant högskoleutbildning och att du har ett stort intresse för att arbeta med människor i allmänhet och rekrytering i synnerhet.
Vi är en organisation som älskar att slå våra egna rekord och uppsatta mål. Du kommer dock verkligen inte känna dig som att du är med i "Wolf of Wallstreet", för vi tycker själva att vi har hjärtat på rätt ställe och tycker det är viktigt att ha distans till saker och ting och ta saker med humor.
Vid denna rekrytering lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper, då de är avgörande för hur du kommer att lyckas i rollen och företaget. Vi förstår att man inte kan allting från början, men du ska ha en vilja att lära dig! Våra värdeord är Enkelt, Entreprenörskap och Engagemang, så om du känner dig träffad av dessa är sannolikheten stor att du kommer lyckas hos oss.
Låter det intressant? Urvalet görs genom telefonsamtal, intervjuer och case. Vi ser gärna att du i din ansökan motiverar varför detta jobb/denna bransch motiverar dig och vad du tror att du kommer bidra med.
Övrig information
Start: Q1 2026
Plats: Södermalm
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare med inledande provanställning
Rekryteringsprocessen: Processen kommer bestå av tester, inledande telefonsamtal, intervjuer samt case.
Lön: Fast lön + provision
Sök gärna så snart som möjligt då vi jobbar med löpande urval.
Om Wrknest
På Wrknest gör vi inte som alla andra. Vi tror på att hela tiden våga se nya möjligheter och tänka nytt. När vi startade var det för att utmana gamla sätt att rekrytera på.
Vi lever i en tid av snabb digital utveckling. Kunskap behöver förnyas kontinuerligt för att vara aktuell. Därför gäller det att kunna ställa om snabbt. Det här gör att vi inte enbart tittar på kandidatens CV vid en rekrytering. Istället ser vi till den samlade potentialen och erbjuder individanpassad upskilling. På så vis kan vi snabbt matcha de kunskapsbehov som finns just nu. Läs mer på www.wrknest.se Så ansöker du
