Recruitment Coordinator till Stockholm Vasas REK-team
Academic Work Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-02-13
Vill du utveckla dina erfarenheter inom rekrytering i en målfokuserad och koordinerande roll med stort eget ansvar? Då är rollen som Recruitment Coordinator något för dig!
OM TJÄNSTEN
Som Recruitment Coordinator stöttar och samordnar du rekryteringsuppdrag genom hela rekryteringsprocessen i nära samarbete med teamets Recruitment Consultants. Ditt huvudsakliga fokus är att koordinera och prioritera teamets arbete på ett effektivt sätt samt att säkerställa en förstklassig kandidatupplevelse. En stor del av rollen innebär proaktivt arbete med search och sourcing, där du arbetar mot en överenskommen leveransplan och föreslår konkreta åtgärder för att säkerställa ett starkt kandidatflöde och nå uppsatta mål.
Du blir en del av en fartfylld, ansvarsfull och affärsorienterad miljö där ditt arbete är en viktig pusselbit i vår fortsatta framgång inom rekrytering.
Dina arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du bland annat för:
• Att arbeta hands-on med search och sourcing i olika kanaler för att identifiera, kontakta och engagera rätt kandidater
• Att bygga, utveckla och underhålla ett starkt kandidatnätverk för att effektivt matcha kandidater med kundernas behov
• Att genomföra telefonavstämningar och djupintervjuer med relevanta kandidater
• Att säkerställa bästa möjliga service gentemot både kandidater och kunder genom kontinuerlig återkoppling och uppdateringar under hela processen
• Att vara en förebild genom att leva våra kärnvärden och alltid göra ditt yttersta i varje uppdrag
VI SÖKER DIG SOM
• Har tidigare erfarenhet från arbeten inom service och kundkontakt där du fått använda din förmåga att ta egna initiativ och eget ansvar
• Har en akademisk examen inom exempelvis Human Resources, beteendevetenskap eller ekonomi
• Har mycket goda kunskaper i svenska och goda kunskaper i engelska, såväl i tal som i skrift
Det är meriterande om du
• Har tidigare erfarenhet av rekryteringsbranschen.
• Är van vid att arbeta med search i olika kanaler
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
• Målmedveten
• Social
• Ordningsam
• Ansvarstagande
Övrig information
Start: Omgående, enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid, tillsvidare
Placering: Stockholm Vasa
Lön: Månadslön med en fast del och en rörlig provisionsdel
Vi tar inte emot ansökningar via mejl men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på anna.mueller@academicwork.se
För sökande som tar examen i juni 2026 finns möjlighet att påbörja tjänsten på deltid och därefter övergå till heltid efter avslutade studier.
Vår rekryteringsprocess
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas.
Vi använder tester från Alva Labs som en del av rekryteringsprocessen för att identifiera de mest lämpade kandidaterna. Första steget är ett test i logiskt tänkande, som bedömer din problemlösningsförmåga, samt ett personlighetstest som ger oss insikt i dina egenskaper. Testerna stödjer vår ambition att hitta kandidater med högst potential och att främja jämlikhet, mångfald och rättvisa. Om du går vidare i processen är nästa steg intervjuer och referenstagning. Under alla delar av processen utgår vi från en tydligt definierad kravprofil för att säkerställa en strukturerad och objektiv bedömning.
Sök tjänsten genom att klicka på ansökningsknappen. Vi går igenom urvalet löpande och telefonintervjuer och djupintervjuer kommer att påbörjas från vecka 8.
Varmt välkommen med din ansökan!
