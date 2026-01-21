Recruiter till Randstad talent center
Kickstarta karriären hos oss! Pluggar du och längtar efter att få omsätta teori i praktiken? Vi söker dig som vill lära dig konsten att matcha rätt person med rätt jobb. Det här är din chans att få in en fot i branschen på riktigt!
Vi söker dig som är ambitiös, nyfiken och vill utvecklas tillsammans med de bästa i branschen. Är du redo att göra skillnad på riktigt? Då är det dig vi letar efter!
ansvarsområden:
På Randstad är vi övertygade om att vår kandidathantering är nyckeln till vår framgång. Som en del av vårt centrala Talent Center blir du en ovärderlig expert för hela koncernen. Här hittar du morgondagens talanger och matchar dem med spännande uppdrag hos våra kunder över hela landet. Din arbetsdag kommer huvudsakligen att bestå av att ta fram och publicera annonser, urval, telefonintervjuer, personliga intervjuer, ta in referenser, genomföra bakgrundskontroller och skicka ut tester.
Rollen är placerad med utgångspunkt på något av våra kontor i Sverige men du har även möjlighet att arbeta till viss del på distans. För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning (t.ex. studier) på minst 50 %. Vi ser gärna att du kan jobba ca. 2 pass i veckan.
kvalifikationer.
Vi tror att du studerar universitet/högskola/YH med inriktning mot HR eller liknande. Du är i början av din karriär och söker nu en chans att få utvecklas inom just rekrytering.
För att trivas i rollen krävs det att du är ansvarstagande och noggrann i ditt arbete, och så klart tycker att rekrytering verkar jättespännande!
Vidare tror vi att du gillar att skapa och upprätthålla relationer och är en god lagspelare som uppskattar möjligheten att lära dig av dina kollegor.
Vi ser att du är en person som är lyhörd, engagerad och lösningsorienterad i ditt sätt att ta dig an och lösa de olika arbetsuppgifter som tjänsten innebär.
Stundtals är tempot högt så du behöver ha god förmåga att planera och organisera ditt arbete och är angelägen om att nå goda resultat.
Du behöver ha mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift då vi i det dagliga arbetet dokumenterar och möter många kandidater samt behöver hålla i dialoger med kollegor ute i landet.
ansökan.
Tjänsten omfattar deltid med placering på något av våra kontor i Sverige, vänligen specificera vilket kontor du har närmast i din ansökan. Varmt välkommen att visa intresse för tjänsten senast 2026-02-15. Notera att urval och intervjuer kommer att ske löpande. Tjänsten kan därför komma att bli tillsatt innan sista ansökningsdagen.
Vår rekryteringsprocess består av ett par olika moment i form av intervjuer och tester och vi genomför kontroll av straffrättsligt register på samtliga slutkandidater. En del kommunikation i processen kommer ske via mail, vi ber dig därför ha uppsikt på din inkorg efter att du skickat in din ansökan. För kandidater med särskilda behov kan vi självklart hjälpa till med anpassning av tester etc. i processen.
Chef för teamet är Sophie Jörnelius och hon svarar gärna på frågor om rollen via: sophie.jornelius@randstad.se
Vi ser mycket fram emot din ansökan!
