Recreation Instructor
Internationella Engelska skolan i Sverige AB / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Helsingborg Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Helsingborg
2026-06-30
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Vill du jobba i en internationell miljö med kollegor från hela världen? IES Helsingborg söker nu en fritidsledare på heltid.
Internationella Engelska Skolan i Helsingborg är en 4-9 grundskola. Skolan är centralt belägen på söder i Helsingborg. IES Helsingborg har cirka 500 elever och vi öppnade skolan 2017. Skolan är nyrenoverad med en fantastisk karaktär.
Vi är en tvåspråkig skola där engelska och svenska används i den dagliga undervisningen. Vi har fokus på en trygg skolmiljö, språkutveckling och att våra elever ges möjlighet att uppnå sin fulla potential.
Vi söker nu en Activity Leader/Fritidsledare på heltid med start i Augusti.
Som Activity Leader hos oss planerar dig och genomför rast-och eftermiddagsaktiviteter tillsammans med närmaste kollegor. Du kommer även att under elevernas skoldag ge stöd och stimulans till elever utifrån elevers specifika förutsättningar och främja utveckling och självständighet under elevernas raster. Vid skoldagens slut erbjuder vi 'Junior Club' till elever i åk 4-6. Junior Club har öppet till 16.30 då du kommer leda planerad aktiviteter med barnen t.ex sports, pyssel, utflykter och så vidare.
Vi erbjuder Move with IES, ett hälsoinitiativ för att öka elevenernas aktivitetsnivå och erbjuda möjligheter att testa nya aktiviteter, lek och sports.Publiceringsdatum2026-06-30Kvalifikationer
Du gillar att planera och organisera utifrån verksamhetsmålen och ditt uppdrag. Du samarbetar bra, har god organisationsförmåga och ser fram emot att vara en betydande del i utvecklingsarbetet. Du ser möjligheter i förändringar och anpassar ditt sätt att arbeta utifrån elevernas behov. Du är positiv och flexibelt.
Du har dokumenterad arbetslivserfarenhet som fritidsledare eller motsvarande ungdomsrelaterade yrken. Vi ser att rätt person för den här tjänsten är någon med erfarenhet av arbete där barn, relationsskapande och aktivitetsplanering står i fokus. Vi ser att du gillar att ta ansvar, är utvecklingsbenägen och flexibel.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och nyckelkompetenser i rollen är:
Samarbetsinriktad
Relationsskapande
Självständig
Pedagogisk
Ansvarsfull
Gränssättande
Strukturerad
Meriterande om du har erfarenhet av att leda barn/ungdomsidrott.
Observera att vi kommer göra ett löpande urval, vänta därför inte utan ansök redan idag.
Välkommen med din ansökan!
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://helsingborg.engelska.se
Magistergatan 2 (visa karta
)
252 27 HELSINGBORG Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Helsingborg Kontakt
Nathalie Ågren nathalie.agren.helsingborg@engelska.se Jobbnummer
9984735