Recreation Instructor
Fritidspedagog till IES Värmdö
På Internationella Engelska Skolan (IES) gör vi skillnad i våra elevers liv. Vi tror att detta beror på vår tydliga etos med engagerade och synliga ledare som skapar en miljö där elever lär sig och personal trivs och utvecklas. Våra skolor har en dynamisk internationell atmosfär med medarbetare och elever från hela världen.
IES Värmdö är en skola för årskurserna F-klass till 9 med cirka 610 elever och 68 medarbetare. Vi följer den svenska läroplanen och har upp till 50 % av undervisningen på engelska. Skolan öppnade i augusti 2021 och har under de senaste åren etablerat en stark skol- och fritidskultur präglad av trygghet, studiero och goda relationer.
Skolan ligger i Charlottendal i Gustavsberg, med enkel pendling från Stockholm. Det tar cirka 20 minuter med buss från Slussen och busshållplatsen ligger precis bredvid skolan.
Nu söker vi en engagerad fritidspedagog till vår uppskattade fritidsverksamhet på heltid med start enligt överenskommelse.Om rollen
Som fritidspedagog hos oss arbetar du både under lektionstid och inom fritidsverksamheten. Under lektionstid samarbetar du nära klassläraren för att stötta eleverna med struktur, relationer och studiero samt bidra till en trygg lärmiljö i klassrummet.
Under eftermiddagarna arbetar du nära eleverna och genomför strukturerade, kreativa och engagerande aktiviteter som du planerar tillsammans med kollegor. Vi vill skapa en fritidsverksamhet där eleverna känner sig trygga, har roligt och samtidigt får möjlighet att utvecklas både socialt och pedagogiskt, i enlighet med läroplanen för fritidshemmet.
Vi söker dig som tycker om att bygga relationer med elever och vill vara en viktig och trygg vuxen genom hela skoldagen. Du är en tydlig ledare och en god förebild som har förmåga att skapa struktur samtidigt som du bygger goda relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi lägger stor vikt vid samarbetsförmåga, flexibilitet och ett positivt förhållningssätt.
Eftersom vi är en tvåspråkig skola är det viktigt att du känner dig bekväm med att kommunicera både på svenska och engelska.Vi söker dig som
• är utbildad fritidspedagog/lärare i fritidshem eller har relevant erfarenhet
• brinner för att arbeta med barn och ungas utveckling
• är en tydlig ledare med förmåga att skapa en trygg och lugn miljö
• är flexibel och lösningsorienterad
• bidrar med positiv energi och god samarbetsförmåga
• vill vara en aktiv del av skolans fortsatta utveckling
Oavsett om du är nyutexaminerad eller har flera års erfarenhet kommer du att få möjlighet att utvecklas hos oss.
För att arbeta hos oss behöver du ha rätt att arbeta i Sverige samt kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret för arbete inom skola.Ansökan
Välkommen med din ansökan och CV till recruitment.varmdo@engelska.se
. Vi intervjuar kandidater löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Internationella Engelska Skolan (IES) is a leading independent school group with academic results far above average and a diverse and energetic staff. Teaching is in both Swedish and English, and the hallways are bilingual. The language of meetings and communication amongst the staff is English.
IES is one of Sweden's largest school groups at compulsory school level with 48 schools and around 32,000 students across the country. IES has grown steadily and maintained quality since 1993.
N.B. Prior to any offer of employment at IES, a criminal background check is required for all applicants. In Sweden, this is an extract from belastningsregistret from Polismyndigheten and from abroad, this is a record extract from an equivalent police governing body. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-01
E-post: maria.segerstedt.varmdo@engelska.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Internationella Engelska Skolan i Sverige AB
(org.nr 556462-4368), https://varmdo.engelska.se/
Charlottendalsvägen 2 (visa karta
)
134 39 VÄRMDÖ Arbetsplats
Internationella Engelska Skolan Värmdö Kontakt
Maria Segerstedt maria.segerstedt.varmdo@engelska.se Jobbnummer
9891569