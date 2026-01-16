Receptionsväktare till Addici Fagersta
Addici Security AB / Väktarjobb / Fagersta
Är du en riktig glädjespridare som brinner för service? Nu söker vi på Addici en receptionsväktare till vår händelserika arbetsplats i Fagersta där du blir navet bland kunder och besökare. Välkommen till oss - på Addici är du skillnaden!
Vilka är vi?
Addici är det fjärde största säkerhetsföretaget i Sverige. Tillsammans driver vi skiftet mot framtidens säkerhet. Hos oss får du möjlighet att arbeta och utvecklas i ett innovativt företag med hög ambitionsnivå.
Om rollen
Receptionen skapar det första intrycket för besökare och ställer höga krav på service och bemötande. Som väktare i receptionen är du den första kontakten vid varje ärende, vilket innebär att du måste kunna prioritera efter behov och fatta snabba beslut. Vi bemannar receptionen vardagar dagtid, där dina arbetsuppgifter inkluderar både traditionella receptionsuppgifter och säkerhetsfrågor.
Exempel på arbetsuppgifter är bland annat:
- Välkomna och assistera besökare
- Hantera inkommande samtal och e-post
- Övriga administrativa uppgifter
- Rondering i fastighet
Vem är du?
Som person är du positiv, serviceinriktad och uppskattar variation i arbetet. Med din professionalitet och engagemang ger du service i stjärnklass.
Vi söker dig som:
- Har goda kunskaper i svenska och engelska
- Med enkelhet kan att lära dig nya digitala system
- Gärna har tidigare erfarenhet av serviceyrke som t.ex. receptionist (meriterande)
- Gärna har Väktarutbildning (meriterande)
Vi erbjuder trygga och säkra arbetsvillkor
- En varm och välkomnade arbetskultur
- Lön enligt kollektivavtal
- Introduktion till alla nyanställda för att ge dig en bra start i arbetet
- Friskvård för att gynna en balans i livet
- Möjlighet att utvecklas inom ett stort och växande företag
Publiceringsdatum2026-01-16Om tjänsten
- Anställningsform: Timanställning vid behov
- Arbetstid: Måndag-Fredag
- Startdatum: Enligt överenskommelse
Rollen är placerad i säkerhetsklass och säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) kommer genomföras innan anställning.
Bakgrundskontroller utförs på all vår personal vid anställning och vi använder personlighetstester.
Övrig information
Vid frågor kontakta: Rickard.Fredriksson@coor.com
Vi hanterar ansökningar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För att följa GDPR tar vi endast emot ansökningar via vår annons.
Välkommen med din ansökan!
All försäljning från annonssäljare och rekryteringsföretag i samband med denna rekryteringsprocess undanbedes vänligen.
På Addici möter vi varandra med nyfikenhet och värme. Hos oss arbetar människor med olika personligheter, bakgrunder och talanger. vi tar hand om våra kunders fastigheter,välkomnar gäster, levererar post och sköter alla de hundratals Säkerhet och Facility Management-tjänster som krävs för att en arbetsplats eller fastighet ska fungera på bästa sätt.
Vårt gemensamma uppdrag är att skapa de bästa arbetsmiljöerna i Norden - smarta, hållbara och fyllda med glädje, för både våra kunder och oss själva. Tillsammans skapar vi värde genom att utföra, leda och effektivisera våra kunders serviceverksamheter så att de kan fokusera på vad de gör bäst. Resten tar vi hand om.
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Addici Security AB
(org.nr 556555-5314)
Addici
9688907