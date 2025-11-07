Receptionsansvarig på semesteranläggning
2025-11-07
, Munkedal
, Färgelanda
, Vänersborg
, Trollhättan
, Stenungsund
Vi söker en vikarierande receptionsansvarig!
Vi söker dig som vill leda vår reception under ett vikariat på två år.
Då vi är en liten organisation innebär tjänsten både att du planerar och leder arbetet i receptionen samt dagligt receptionsarbete (såsom in- och utcheckning, hantering av bokningar samt ibland även frukost-servering).
Vi lägger stor vikt vid att du har de personliga egenskaper som krävs för god planering och för att leverera genuin service. Då detta är en ansvarstjänst måste du ha tidigare erfarenhet av att organisera och leda arbete.
Om arbetsplatsen: Anfasteröd Gårdsvik är en semesteranläggning söder om Ljungskile som erbjuder hotellboenden i stugor och glamping, likväl som campingtomter och säsongscamping. Vi erbjuder aktiviteter på land och på havet så som vandring och paddling, allt utifrån närheten till naturen. Dessutom har vi en restaurang vid strandkanten. Vi utgår från vår släktgård och hållbarhet och historian är med oss i allt vi gör. Vi jobbar ständigt med nya möjligheter att utveckla vårt besöksmål. Vi har öppet i princip året om men vår primära säsong är från april till november. Läs mer om oss på vår Facebooksida Anfasteröd Gårdsvik eller på www.anfasterod.se
Om arbetsuppgifterna:
Vår reception utgörs av ett team på 8 personer vilka du ansvarar för att schemalägga, utbilda och hålla uppdaterade på ändrade rutiner. Du följer också upp hur verksamheten går och rapporterar till ledningsgruppen samt anpassar rutiner för att vi ska leverera god service. När vi har event kan din roll vara att vara värd och du ansvarar för våra större bokningar. Till stöd har du vår nuvarande receptionsansvariga (tills hon går på tjänstledighet), vår platschef samt ledningsgruppen.
Arbetstiderna omfattar veckodagar och helger, dagtid och kvällstid.
Om du är intresserad hör av dig till oss via jobb@anfasterod.se
och motivera i din ansökan varför du vill ha tjänsten. Vi får många ansökningar så för att bli aktuell för en intervju vill vi tipsa dig om att lägga tid på din motivering samt ange tydligt vad du har för tidigare erfarenheter av receptionistyrket och av att leda andra. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-07
E-post: jobb@anfasterod.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Receptionsansvarig". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Anfasteröd Utveckling AB
(org.nr 559062-4697), http://www.anfasterod.se
Ljungs Åker 112 (visa karta
)
459 91 LJUNGSKILE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Anfasteröd Gårdsvik Kontakt
Arbetsgivare
Hanna Söderlund hanna@anfasterod.se Jobbnummer
9593723